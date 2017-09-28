Кравец и Кендзера выйдут в старте на матч против Партизана

Стали известны стартовые составы «Партизана» и «Динамо» на матч второго тура группового раунда Лиги Европы.
«Партизан»: Стойкович - Милетич I, Милетич II, Остоич, Вуличевич, Сума, Бильер, Радин, Янкович, Тавамба, Ожегович
«Динамо»: Коваль - Пиварич, Вида, Кадар, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Дерлис Гонсалес, Гармаш, Цыганков, Кравец
Матч «Партизан» – «Динамо» начнется в 22:05. Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи.
Источник — Sport.ua
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