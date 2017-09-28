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Кравец и Кендзера выйдут в старте на матч против Партизана

Стали известны стартовые составы на матч «Партизан» – «Динамо»

  • 28.09.2017 21:19
  • 1890 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Артем Кравец
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец
Стали известны стартовые составы «Партизана» и «Динамо» на матч второго тура группового раунда Лиги Европы.
 
«Партизан»: Стойкович - Милетич I, Милетич II, Остоич, Вуличевич, Сума, Бильер, Радин, Янкович, Тавамба, Ожегович
 
«Динамо»: Коваль - Пиварич, Вида, Кадар, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Дерлис Гонсалес, Гармаш, Цыганков, Кравец
 
Матч «Партизан» – «Динамо» начнется в 22:05. Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юра Бойко
    online
      Юра Бойко, 28.09.2017 21:55
    +1
    Все защитники иностранцы. Ну ладно нападающего ставить иностранца. У нас техничные игроки раз в 10 лет рождаются. Но не найти своего защитника для клуба, который собирает лучших юниоров со всей страны - позор.
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 28.09.2017 22:02
    0
    если кравец в старте.. значит будет победа.. мораеш к потере очков.. не ставте мораеша!!!
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 28.09.2017 22:05
    0
    В кои то веки Хацкевич нападача выпустил. Оказывается, прорезается иногда адекватность.
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