Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрій ВІРТ: «Підопічні залишилися під опікою моїх помічників»

Головний тренер рівненського клубу до п’ятниці перебуватиме в Києві на навчанні тренерів

  • 28.09.2017 21:13
  • 928 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Верес. Юрий Вирт
© ФК Верес. Юрий Вирт
Наставник «Вереса» Юрій Вірт — про добротну нічию в Києві, наступний матч зі «Сталлю» та кадрові експерименти
 
— Юрію Миколайовичу, нині Ви в Києві на навчанні тренерів. Розкажіть, як і де відбувається педагогічний процес і хто на час Вашої відсутності опікується командою?
— Сьогодні відбуваються курси на отримання диплому Pro. Усі заняття проходять на стадіоні «Оболонь-Арена». Підопічні залишилися під опікою моїх помічників, які відповідатимуть за команду до п’ятниці включно.
 
— Минулої неділі, після матчу з «Динамо», Ви висловили жаль, що «Верес» не переміг. Чи не змінилась у Вас думка за два дні? Наприклад, із огляду на те, що кияни все-таки мали більше моментів.
— То були більше емоції. На післяматчевій прес-конференції я сказав, що такі думки лунали від наших футболістів у роздягальні. Потім, коли ми разом переглянули гру, проаналізували її, дійшли висновку, що кияни справді створили більше голевих ситуацій, а нам у дечому пощастило — Бандура добре зіграв, у певних моментах динамівці хибили.
 
— Чи отримали футболісти додаткові вихідні за наслідком успішного виїзду до Києва?
— Вони відпочивали два дні. Зазвичай у нас після поєдинків один вихідний, але тепер подумали, що маємо вісім днів до наступного матчу, тому дали змогу гравцям добре відпочити.
 
— У матчі з «Динамо» «Верес» застосував своєрідний різновид «високого пресингу»: початкову фазу атаки киян зустрічала не вся команда з Рівного, а трійка її нападу Є. Пасіч, Сергійчук, Волошинович…
— Такою була наша задумка! Готуючись до зустрічі, ми розмовляли з футболістами, пояснювали, що не можна притискатися до своїх воріт, а гру в захисті треба починати вже на чужій половині поля. Пояснювали також силу флангів киян і те, що їхні крайні півзахисники зміщуються в центр, міняються місяцями, тому наше завдання — максимально звузити для них простір.
 
— Іще про Волошиновича: фахівці відзначають його відчутний прогрес.
— Він, можна сказати, подорослішав! Ростислав багато й сумлінно працює не лише під час матчів, а й тренувань. У нього є все, щоби вирости в класного футболіста: швидкість, дриблінг, «фізика».
 
— Щоби завершити «розбір» нічиєї в Києві — прокоментуйте експеримент із Адамюком у центрі оборони.
— Я знав, що Володимир може закрити цю позицію. Виходив із того, що найнебезпечніший гравець атаки «Динамо» — Мбокані, головні «козирі» якого — гра головою та корпусом, і цьому треба знайти протидію. Вважаю, Адамюк упорався, ні в чому не поступившись динамівцю. Особливо складно Володимиру було наприкінці гри, коли кияни вдалися до навали.
 
— Завершальний тур першого кола «Верес» відіграє зі «Сталлю» — клубом, який на тижні змінив головного тренера.
— Трьох очок у нас іще немає! Кам’янчани матчем із «Олімпіком» довели, що залишаються серйозним опонентом. Тому нас чекає цікавий поєдинок, до якого треба належно підготуватися.

Источник — УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.