Владимир БОРИШКЕВИЧ: «Вацко может много говорить о моем телосложении»

Капитан «Прикарпатья» Владимир Боришкевич прокомментировал конфликт между комментатором Виктором Вацко и вице-президентом клуба из Ивано-Франковска Александром Демьянчуком.

– Я об этом узнал из интернета. С вице-президентом еще не общался. Поэтому ничего вам не могу сказать. Знаю, что там возникли вопросы к нашему стадиону. Есть руководство клуба, которое занимается этой проблемой. Стараюсь не обращать внимание на то, кто и что обо мне говорит. Если все принимать близко к сердцу, то можно вообще закончить с футболом.

– То есть, на Виктора Вацко вы не обижаетесь?

– Виктор может много говорить о моем телосложении. Фаны «Карпат» также говорили «с явным лишним весом». Да, у меня есть лишний вес. Я пытаюсь избавиться от лишних килограммов, но пока не удается. Какой есть – такой есть. Не все, кто без лишнего веса, могут сделать то, что мне удается с лишним весом.

– Что вы можете ответить львовским фанатам, которые считают вас фактически сельской командой?

– Фанаты «Карпат» – очень эмоциональные люди. Поэтому то, что этот фан или фаны сказали о «Прикарпатье» – это эмоции. Думаю, если бы они остыли, то говорили бы уже по-другому. Я их понимаю: поражение команды премьер-лиги от второлигового коллектива воспринять трудно. Львовские фаны очень некрасиво поступили на франковском стадионе, где было много детей. Мы не привыкли к такой атмосфере, которая возникла на кубковом матче. Они говорят, что мы – сельский клуб? Пусть посмотрят на табло».