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Владимир БОРИШКЕВИЧ: «Вацко может много говорить о моем телосложении»

Капитан «Прикарпатья» заявил, что не все игроки без лишнего веса могут сделать то, что удается ему

  • 28.09.2017 20:55
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Facebook Владимира Боришкевича
© Facebook Владимира Боришкевича
Капитан «Прикарпатья» Владимир Боришкевич прокомментировал конфликт между комментатором Виктором Вацко и вице-президентом клуба из Ивано-Франковска Александром Демьянчуком.
 
– Я об этом узнал из интернета. С вице-президентом еще не общался. Поэтому ничего вам не могу сказать. Знаю, что там возникли вопросы к нашему стадиону. Есть руководство клуба, которое занимается этой проблемой. Стараюсь не обращать внимание на то, кто и что обо мне говорит. Если все принимать близко к сердцу, то можно вообще закончить с футболом.
 
– То есть, на Виктора Вацко вы не обижаетесь?
– Виктор может много говорить о моем телосложении. Фаны «Карпат» также говорили «с явным лишним весом». Да, у меня есть лишний вес. Я пытаюсь избавиться от лишних килограммов, но пока не удается. Какой есть – такой есть. Не все, кто без лишнего веса, могут сделать то, что мне удается с лишним весом.
 
– Что вы можете ответить львовским фанатам, которые считают вас фактически сельской командой?
– Фанаты «Карпат» – очень эмоциональные люди. Поэтому то, что этот фан или фаны сказали о «Прикарпатье» – это эмоции. Думаю, если бы они остыли, то говорили бы уже по-другому. Я их понимаю: поражение команды премьер-лиги от второлигового коллектива воспринять трудно. Львовские фаны очень некрасиво поступили на франковском стадионе, где было много детей. Мы не привыкли к такой атмосфере, которая возникла на кубковом матче. Они говорят, что мы – сельский клуб? Пусть посмотрят на табло».
 
Ранее вице-президент «Прикарпатья» Александр Демьянчук потребовал извинений от Виктора Вацко и «Великого футбола» за необъективную подачу информации.

Источник — Футбол 24

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