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Егише МЕЛИКЯН: «Хотел бы еще тренировать в Украине? Скажу прямо – да»

Экс-главный тренер каменской «Стали» рассказал о том, что хотел бы продолжить работать в Украине

  • 28.09.2017 20:00
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Метки
pfcstal.com, Егише Меликян
© pfcstal.com, Егише Меликян
Бывший наставник каменской «Стали» Егише Меликян рассказал, почему решил покинуть клуб.
 
«Обдумывал не один-два дня – и пришел к выводу не продолжать. Просто есть вещи, которые оставлю без комментариев. Решаю сам, здесь футболисты бессильны. Я их всех люблю. Они настоящие мужчины, это в первую очередь важно, за это им благодарен. Мы семья. Нам друг от друга нечего было скрывать, и каждый знает – сначала анализирую свои ходы, в том числе – ошибки.
 
Я оставил команду, когда стало видно позитив? Вот как раз когда надо вылезать из ямы, очень хотел все-таки вытянуть ребят на берег, чтобы подать заявление с чистой совестью. Игроки старались, понимая, что мне это нужно даже больше. И они сделали скромный, но вполне достойный результат здесь и сейчас.
 
Хотел бы еще тренировать в Украине? Скажу прямо – да, и надеюсь, что мои родные меня поддержат. По-моему за сознательные годы я здесь дольше, чем в родном Ереване, так что фраза «Украина стала второй родиной» – не дежурная», – сказал Меликян.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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