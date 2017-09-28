Егише МЕЛИКЯН: «Хотел бы еще тренировать в Украине? Скажу прямо – да»

Бывший наставник каменской «Стали» Егише Меликян рассказал, почему решил покинуть клуб

«Обдумывал не один-два дня – и пришел к выводу не продолжать. Просто есть вещи, которые оставлю без комментариев. Решаю сам, здесь футболисты бессильны. Я их всех люблю. Они настоящие мужчины, это в первую очередь важно, за это им благодарен. Мы семья. Нам друг от друга нечего было скрывать, и каждый знает – сначала анализирую свои ходы, в том числе – ошибки.

Я оставил команду, когда стало видно позитив? Вот как раз когда надо вылезать из ямы, очень хотел все-таки вытянуть ребят на берег, чтобы подать заявление с чистой совестью. Игроки старались, понимая, что мне это нужно даже больше. И они сделали скромный, но вполне достойный результат здесь и сейчас.

Хотел бы еще тренировать в Украине? Скажу прямо – да, и надеюсь, что мои родные меня поддержат. По-моему за сознательные годы я здесь дольше, чем в родном Ереване, так что фраза «Украина стала второй родиной» – не дежурная», – сказал Меликян.