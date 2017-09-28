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Мирон МАРКЕВИЧ: «Марлос не помешает нашей сборной»

Известный украинский специалист прокомментировал натурализацию полузащитника «Шахтера»

  • 28.09.2017 19:35
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ФК Днепр. Мирон Маркевич
© ФК Днепр. Мирон Маркевич
Бывший наставник «Днепра» и харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич прокомментировал натурализацию хавбека донецкого «Шахтера» Марлоса. 
 
«Считаю, что такой игрок не помешает нашей сборной, у нас не так уж и много хороших футболистов. Если человек столько времени играет в Украине и имеет желание защищать цвета нашей сборной, то почему бы и нет», – сказал Маркевич.

Источник — Депо.Сектор

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