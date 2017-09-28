Мирон МАРКЕВИЧ: «Марлос не помешает нашей сборной»

Бывший наставник «Днепра» и харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич прокомментировал натурализацию хавбека донецкого «Шахтера» Марлоса.

«Считаю, что такой игрок не помешает нашей сборной, у нас не так уж и много хороших футболистов. Если человек столько времени играет в Украине и имеет желание защищать цвета нашей сборной, то почему бы и нет», – сказал Маркевич.