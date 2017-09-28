ОФИЦИАЛЬНО: Костов возглавил Сталь

Николай Костов назначен на пост главного тренера каменской «Стали».
Болгарский специалист приступит к работе со 2 октября. В его тренерский штаб войдут: ассистент Неделчо Матушев, а также работавшие с командой ранее – 25-летний Кирилл Нестеренко и тренер вратарей Игорь Билан.
Детали соглашения с 54-летним болгарским тренером не сообщаются. На посту главного тренера Костов сменил Егише Меликяна, который ранее подал в отставку.
Ранее Костов возглавлял донецкий «Металлург», «Карпаты» и «Таврию». «Метталург» он выводил в финал Кубка Украины-2010 и в еврокубки, заняв 4-е место в сезоне 2008/2009.
Источник — ФК Сталь Каменское
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