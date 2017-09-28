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ОФИЦИАЛЬНО: Костов возглавил Сталь

Болгарский специалист приступит к работе со 2 октября

  • 28.09.2017 19:18
  • 1877 просмотров
  • 5 комментария
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pfcstal.com. Николай Костов
© pfcstal.com. Николай Костов
Николай Костов назначен на пост главного тренера каменской «Стали».
 
Болгарский специалист приступит к работе со 2 октября. В его тренерский штаб войдут: ассистент Неделчо Матушев, а также работавшие с командой ранее – 25-летний Кирилл Нестеренко и тренер вратарей Игорь Билан.
 
Детали соглашения с 54-летним болгарским тренером не сообщаются. На посту главного тренера Костов сменил Егише Меликяна, который ранее подал в отставку.
 
Ранее Костов возглавлял донецкий «Металлург», «Карпаты» и «Таврию». «Метталург» он выводил в финал Кубка Украины-2010 и в еврокубки, заняв 4-е место в сезоне 2008/2009.

Источник — ФК Сталь Каменское

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Комментарии
    Veteran80
      Veteran80, 28.09.2017 19:23
    0
    Какая неожиданность...
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    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 28.09.2017 19:45
    0
    Этить колотить!
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    Lemieux
    online
      Lemieux, 28.09.2017 19:51
    0
    Наша песня хороша - начинай сначала!
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    scorpio16
      scorpio16, 28.09.2017 19:52
    +1
    Ооо какие люди , последний раз так с треском по моему вылетел из клуба последнего ( правда не помню то ли Таврия то ли бывший МД )
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    p2012u
    online
      p2012u, 28.09.2017 20:27
    0
    ох, хорошее время было, когда Костов был в Металлурге
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