Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кто возглавит Баварию после ухода Анчелотти?

Официальный портал УЕФА рассматривает имена возможных кандидатов на пост тренера

  • 28.09.2017 19:06
  • 2655 просмотров
  • 8 комментария
Метки

Карло Анчелотти был освобожден от должности главного тренера «Баварии» менее чем через сутки после крупного поражения от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА. Его сменщиком на временной основе стал Вилли Саньоль.

Кто следующий

Нагельсманн вряд ли бросил бы в разгар сезона «Хоффенхайм», и потому Вилли Саньоль стал идеальным кандидатом на должность временного преемника.

Да, француз хорошо знает клуб (он в нем играл на протяжении девяти лет и провел 277 матчей), но болельщиков явно будет смущать отсутствие у него тренерского опыта. Ранее в качестве главного тренера он работал лишь в «Бордо» (2014-2016). Впрочем, и Нагельсманн едва начал серьерзную тренерскую карьеру.

Также на ум приходит имя куда более опытного Томаха Тухеля, который после увольнения из дортмундской «Боруссии» в концовке прошлого сезона так нигде и не у строился. В пользу 44-летнего Тухеля говорит хорошее знание бундеслиги. Он в сезоне 2010/11 пробился с «Майнцем» в Лигу Европы УЕФА, заняв пятое место в бундеслиге, а позже провел две успешные кампании с «Боруссией», с которой установил рекорд по набранным очкам для обладателя второго места (2015/16) и выиграл Кубок Германии-2016/17.

У Тухеля репутация очень гибкого тренера и проницательного тактика, любящего атакующий футбол. В «Боруссии» он вывел в большой свет Юлиана Вайгля, Кристиана Пулишича и Усмана Дембеле, а «Бавария» любит привлекать под свои знамена молодых и талантливых игроков. Плюс ко всему Тухель - немец.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    babovoz
      babovoz, 28.09.2017 19:19
    +8
    Блохин (если Леоненко не согласиться)
    Ссылка
    space1961
      space1961, 28.09.2017 19:22
    -1
    babovoz,(оно сможет)
    Ссылка
    Роман Вакуленко
      Роман Вакуленко, 28.09.2017 19:31
    +2
    Сереня Ребров к сожалению занят,а так мог бы!
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 28.09.2017 19:38
    +2
    Севідов
    Ссылка
    olkolot69
    online
      olkolot69, 28.09.2017 19:39
    +1
    Роман Вакуленко, 28.09.2017 19:31
    Сереня Ребров к сожалению занят,а так мог бы!
    Ну так Севидов освободился.
    Ссылка
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 28.09.2017 19:47
    0
    та Нагельсман і буде.
    Насиплють грошей селянам і вони його відпустять
    Ссылка
    dimaprog
      dimaprog, 28.09.2017 19:48
    0
    а где Скрипник то?
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 28.09.2017 20:09
    +1
    я бы потренил, хотя нет, не потренил бы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.