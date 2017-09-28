Кто возглавит Баварию после ухода Анчелотти?

Карло Анчелотти был освобожден от должности главного тренера «Баварии» менее чем через сутки после крупного поражения от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА. Его сменщиком на временной основе стал Вилли Саньоль.

Кто следующий

Нагельсманн вряд ли бросил бы в разгар сезона «Хоффенхайм», и потому Вилли Саньоль стал идеальным кандидатом на должность временного преемника.

Да, француз хорошо знает клуб (он в нем играл на протяжении девяти лет и провел 277 матчей), но болельщиков явно будет смущать отсутствие у него тренерского опыта. Ранее в качестве главного тренера он работал лишь в «Бордо» (2014-2016). Впрочем, и Нагельсманн едва начал серьерзную тренерскую карьеру.

Также на ум приходит имя куда более опытного Томаха Тухеля, который после увольнения из дортмундской «Боруссии» в концовке прошлого сезона так нигде и не у строился. В пользу 44-летнего Тухеля говорит хорошее знание бундеслиги. Он в сезоне 2010/11 пробился с «Майнцем» в Лигу Европы УЕФА, заняв пятое место в бундеслиге, а позже провел две успешные кампании с «Боруссией», с которой установил рекорд по набранным очкам для обладателя второго места (2015/16) и выиграл Кубок Германии-2016/17.

У Тухеля репутация очень гибкого тренера и проницательного тактика, любящего атакующий футбол. В «Боруссии» он вывел в большой свет Юлиана Вайгля, Кристиана Пулишича и Усмана Дембеле, а «Бавария» любит привлекать под свои знамена молодых и талантливых игроков. Плюс ко всему Тухель - немец.