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Сборная Англии назвала состав на заключительные матчи отбора

Британцы проведут матчи со Словенией и Литвой

  • 28.09.2017 18:35
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Тренерский штаб сборной Англии огласил состав команды на заключительные матчи отбора на ЧМ-2018.

В начале октября британцы сыграют против Словении и Литвы.

Вратари: Джо Харт («Вест Хэм»), Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Джек Бутланд («Сток»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Райан Бертран («Саутгемптон»), Аарон Крессвелл («Вест Хэм»), Гари Кэхилл («Челси»), Фил Джонс, Крис Смоллинг (оба — «Манчестер Юнайтед»), Харри Магуайр («Лестер»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба «Манчестер Сити»), Майкл Кин («Эвертон»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли (оба — «Тоттенхэм»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Фабиан Делф, Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джермейн Дефо («Борнмут»), Даниэль Старридж («Ливерпуль»).

Источник — Sport.ua

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