Сборная Англии назвала состав на заключительные матчи отбора

Тренерский штаб сборной Англии огласил состав команды на заключительные матчи отбора на ЧМ-2018.
В начале октября британцы сыграют против Словении и Литвы.
Вратари: Джо Харт («Вест Хэм»), Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Джек Бутланд («Сток»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).
Защитники: Райан Бертран («Саутгемптон»), Аарон Крессвелл («Вест Хэм»), Гари Кэхилл («Челси»), Фил Джонс, Крис Смоллинг (оба — «Манчестер Юнайтед»), Харри Магуайр («Лестер»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба «Манчестер Сити»), Майкл Кин («Эвертон»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли (оба — «Тоттенхэм»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Фабиан Делф, Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джермейн Дефо («Борнмут»), Даниэль Старридж («Ливерпуль»).
Источник — Sport.ua
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