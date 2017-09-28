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Роман САНЖАР: «В турнирном плане пока ничего не потеряно»

Наставник «Олимпика» - о предстоящем матче в чемпионате Украины

  • 28.09.2017 18:30
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Главный тренер «Олимпика» прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины, а также рассказал о подготовке к матчу 11-го тура Премьер-лиги, в котором дончане сыграют ФК «Мариуполь».

- Жребий преподнес «Олимпику» встречу с «Ворсклой» в 1/8 финала Кубка Украины. Как оцените такой итог жеребьевки?
- Нам достался хороший соперник. «Ворскла» - крепкий коллектив, будем настраиваться на серьезное противостояние. В принципе, мы уже не раз играли с полтавчанами, эти матчи получаются весьма интересными.

- В матче со «Сталью» «олимпийцы» потеряли важные очки. Анализ этой игры провели?
- Да, мы с ребятами разобрали игру, проанализировали ошибки, поговорили. Ребята знают, над чем работать, в каких компонентах улучшать свою игру. Ну а ударила ли эта ничья по самолюбию футболистов, покажут следующие игры.

- Матч с «Мариуполем» будет ключевым для «Олимпика» в плане борьбы за топ-6?
- Мы будем играть на результат, сделаем все для победы. После серии неудач для нас важно победить, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. А в таблицу смотреть пока что рано, у нас пока еще ничего не потеряно в турнирном плане, ведь в этом сезоне плотность в турнирной таблице запредельная.

- У приазовцев произошла смена тренера. Клуб возглавил Александр Бабич, с которым вы вместе учились на тренерских курсах.
- Да, действительно, мы с Александром хорошо знакомы и у нас теплые отношения. Мы не так часто созваниваемся, но знаем друг друга. Пока он только присматривается к своей команде, знакомится с ней. Прошло не так много времени с момента его назначения на эту должность. Сложно говорить, в какой футбол будет играть «Мариуполь» при Бабиче, ведь в «Черноморце» у него были молодые футболисты, а сейчас он располагает достаточно опытными игроками. По своему потенциалу мариупольцы сильнее одесситов.

Источник — ФК Олимпик

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