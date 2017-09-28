Роман САНЖАР: «В турнирном плане пока ничего не потеряно»

знатный коне-е..) мне интересно что хотели кони показать в этом сезоне в ЛЧ и пл, 0 трансферов вс...

и кто только не мстил Конифею

С чего бы это? Милан - это бренд. Бабки есть. У них все есть чтобы вернуться в топы, а потом и на...

Бред. Проигрывают только 0:3, выигрывают только 3:0, но с добавлением дома или на выезде. А так к...

Милану все равно ничего не светит ближайшие лет 10-15. Минимум.

Ну а чё, у них разница 17 лет! С 13-14 уже можно детей иметь.