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Сергей Ковалец ведет переговоры с клубом из Словакии

Украинский тренер может получить работу за рубежом

  • 28.09.2017 17:43
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Экс-тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец может продолжить карьеру за рубежом. В услугах Сергея Ивановича заинтересован один из клубов высшего дивизиона Словакии.

— Действительно, такой интерес есть, — сказал агент ФИФА Сергей Емельянчик, представляющий интересы Ковальца. — Сергей Иванович уже имеет опыт работы в Словакии (в 2012 году Ковалец возглавлял словацкий «Татран» — ред.), знает местный чемпионат, успел хорошо себя зарекомендовать, поэтому ничего удивительного. Мы тесно общаемся с представителями, и в ближайшее время в этом вопросе наступит ясность.

Источник — Footboom

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