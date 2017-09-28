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Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Вида должен повести за собой Динамо»

Украинский тренер о предстоящем матче киевлян в Белграде

  • 28.09.2017 17:22
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Бывший тренер «Динамо» Анатолий «Динамо» Анатолий Демьяненко о перспективах киевлян в сегодняшнем матче против «Партизана».

«Остается надеяться, что Динамо дважды подряд не расстроит своих поклонников. Я жду от киевлян в Белграде прежде всего хорошей игры. На матч с Вересом, как это ни банально прозвучит, бело-синие снова не настроились должным образом. В еврокубках, надеюсь, у ребят будет больше мотивации. В поединке с ровенской командой тренерский штаб Динамо позволил отдохнуть некоторым ведущим исполнителям. Как мы увидели, такой шаг сразу сказался на игре киевлян. Особенно, мне кажется, не хватало Виды — он заводит всех, является лидером.

Думаю, именно Вида должен повести за собой Динамо в поединке с Партизаном. Если бы еще и Гармаша прорвало в Сербии… Однако Денис в последнее время действует нестабильно. Думаю, не стоит много возлагать на плечи Цыганкова — он еще молодой для этого. В выездном матче важно сыграть на результат. Победим со счетом 1:0, будет отлично. Сейчас нужно брать очки, а красивую игру — демонстрировать потом.

Источник — zbirna.com

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