ОФИЦИАЛЬНО: Анчелотти и тренерский штаб уволены из Баварии

Мюнхенская «Бавария» на страницах официального сайта объявила о том, что тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти отправлен в отставку.
После разгромного поражения от ПСЖ 0:3 было объявлено о том, что Карло Анчелотти покидает свой пост. Также уволены Давиде Анчелотти, Джованни Маури, Франческо Маури и Мино Фулько, которые были помощниками главного тренера.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен легенда клуба Вилли Саньоль.
Источник — Sport.ua
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испанец (Гвардиога) в Баварии не прижился
итальянец (Анчелотти) тоже
опять немца искать будут наверное
испанец (Гвардиога) в Баварии не прижился
итальянец (Анчелотти) тоже
опять немца искать будут наверное
Увольнение Анчелотти - прекрасный, но запоздалый ход! Стоит лишь посмотреть на предсезонку Баварии...
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