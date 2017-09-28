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ОФИЦИАЛЬНО: Анчелотти и тренерский штаб уволены из Баварии

Итальянскому тренеру не простили поражение от ПСЖ 0:3

  • 28.09.2017 17:01
  • 1946 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Мюнхенская «Бавария» на страницах официального сайта объявила о том, что тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти отправлен в отставку.

После разгромного поражения от ПСЖ 0:3 было объявлено о том, что Карло Анчелотти покидает свой пост. Также уволены Давиде Анчелотти, Джованни Маури, Франческо Маури и Мино Фулько, которые были помощниками главного тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен легенда клуба Вилли Саньоль.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 28.09.2017 17:09
    +1
    В Милан деда.
    Ссылка
    vuyko47
    online
      vuyko47, 28.09.2017 17:09
    0
    Теперь не придётся пить пиво с баварскими девками. Пролетел Анчелотти.
    Ссылка
    ManUtd
      ManUtd, 28.09.2017 17:13
    -1
    После того, как Ули Хенесс безосновательно поносил Бэкхем, считаю его неадекватом. Увольнение Анчелотти - прекрасное подтверждение этому. Команда уже возрастная, нужно готовить новую смену, а не разбрасываться тренерами
    Ссылка
    Ffd Dfg
      Ffd Dfg, 28.09.2017 17:22
    -1
    vuyko47, 28.09.2017 17:09
    Теперь не придётся пить пиво с баварскими девками. Пролетел Анчелотти.
    ...как фанера над Парижем
    Ссылка
    lgpaladin
    online
    lgpaladin, 28.09.2017 17:22
    +3
    интересно
    испанец (Гвардиога) в Баварии не прижился
    итальянец (Анчелотти) тоже
    опять немца искать будут наверное
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 28.09.2017 17:24
    0
    lgpaladin, 28.09.2017 17:22
    интересно
    испанец (Гвардиога) в Баварии не прижился
    итальянец (Анчелотти) тоже
    опять немца искать будут наверное
    Один в Ливере ворон пугает
    Ссылка
    Cortazar
      Cortazar, 28.09.2017 17:33
    0
    ManUtd, 28.09.2017 17:13
    После того, как Ули Хенесс безосновательно поносил Бэкхем, считаю его неадекватом. Увольнение Анчелотти - прекрасное подтверждение этому. Команда уже возрастная, нужно готовить новую смену, а не разбрасываться тренерами

    Увольнение Анчелотти - прекрасный, но запоздалый ход! Стоит лишь посмотреть на предсезонку Баварии...
    Ссылка
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