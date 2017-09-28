ОФИЦИАЛЬНО: Анчелотти и тренерский штаб уволены из Баварии

Мюнхенская «Бавария» на страницах официального сайта объявила о том, что тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти отправлен в отставку.

После разгромного поражения от ПСЖ 0:3 было объявлено о том, что Карло Анчелотти покидает свой пост. Также уволены Давиде Анчелотти, Джованни Маури, Франческо Маури и Мино Фулько, которые были помощниками главного тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен легенда клуба Вилли Саньоль.