Голевое безумие на Славутич-Арене: Заря и Динамо сыграли вничью

Обе команды на отчетный матч вышли на эмоциональном подъеме после прошедшего тура в Лиге Европы. Оно и понятно: «Заря» добыла историческую победу ни много ни мало над середняком испанской Примеры. То есть, «Атлетиком» из Бильбао. А «Динамо» в Белграде после проваленного первого тайма совершило во втором героический камбек с «Партизаном». Естественно, эту волну хотелось удержать. И команды постарались, показав в этот вечер просто фантастический, блестящий и сказочный футбол. И, конечно, как не снять шляпу перед луганчанами, которые нашли в себе силы не опустить руки и искать свое счастье у чужих ворот. И таки найти его.

Что касается фаворита матча, каковым изначально являлось «Динамо», то в тренерском штабе, безусловно, отдавали отчет, что доказать статус фаворита будет непросто. Рассчитывать на то, что «бело-синие» смогут в полноги обыграть «Зарю», которая, судя по признакам последних игр, начинает приходить в себя, было бы вообще наивно. Логично, что в стартовом составе «Динамо» вышли сразу два форварда – Мораес и Мбокани. Попытки активно расшатать оборонительные редуты номинальных хозяев «Славутич-Арены» привела «динамовцев» к успеху лишь на 14-й минуте. Кендзера с правого фланга навесил в штрафную, и конголезец слета пушечным ударом не оставил шансов голкиперу Андрею Лунину. Последний, к слову, вместе со своим одноклубником Артемом Сухоцким попал в сборную второго тура Лиги Европы. Нельзя не отметить и эпизод у «Зари» в начале тайма, когда Гордиенко после разрезной передачи Опаненсенко вышел один на один с Ковалем, но верх расторопности проявил Хачериди, выбивший в последний момент в подкате мяч у соперника.

Луганчанам в целом удалось отодвинуть игру от своих ворот. Язык не повернется сказать, что «динамовские» защитники, условно говоря, сидели и в карты играли, не зная, чем еще себя занять. Тем не менее, до реальной агрессии со стороны «Зари» на переднем крае дело не доходило. А на 33-й минуте киевляне счет и удвоили. Цыганков выстрелил со штрафного, Лунин отбил перед собой, а Буяльскому никто из защитников не помешал спокойно, без суеты головой сыграть на добивании.

И спустя пять минут «Заря» имела убойный момент для того, чтобы свести преимущество киевлян до минимума, но, наверное, только сам Артем Громов может объяснить, как он после розыгрыша штрафного с трех метров пробил над перекладиной. Причем, как раз тогда, когда Коваль при всем своем желании, но никак не мог помешать своему бывшему одноклубнику. Но этого «бело-синим» оказалось мало, и уже в добавленное арбитром время свое слово сказал Мораес. После того, как у Мбокани после навеса в штрафную Кадара не вышел удар ножницами, мяч попал к Жуниору, который поразил ближний угол ворот Лунина.

Второй тайм читался по вполне предсказуемому сценарию. «Динамовцы» играли по счету, и не сильно из кожи вон лезли, чтобы что-то изменить. Но и соперникам не давали оснований тешить себя иллюзиями. Не давали до 54-й минуты, когда Хачериди зачем-то опрометчиво отдал мяч назад. А Караваев оказался самым расторопным и перехватил круглого, ворвавшись в штрафную. Пытаясь помешать сопернику, Вида не сделал ничего лучше, как нарушил правила в собственной штрафной. Назначенный арбитром Ярославом Козиком пенальти четко исполнил Харатин, разведя Коваля и мяч по разным углам.

Забитый мяч вдохновил номинальных хозяев, игра «Зари» в атаке заметно оживилась, но все равно к еще одному голу в этот временной отрезок было ближе «Динамо». В частности, на 63-й минуте, когда Цыганков выскочил на свидание с Луниным, но не смог переиграть кипера луганчан. Через две минуты Опанасенко выстрелил, убрав на замахе Гармаша – выше ворот.

Кто после увиденного в первом тайме мог предположить что это была лишь пристрелка? Особенно это касается футболистов «Динамо». Всех их, как и большинство болельщиков, с открытым ртом оставил на 75-й минуте Караваев, когда справа прострелил в штрафную, после чего Иури принял мяч и с разворота бильярдным ударом всадил кожаный снаряд в дальний угол ворот Коваля.

Если кто-то и после этого не поверил, что «Заря» не собирается сдаваться, то спустя 5 минут луганчане убедили в этом всех окончательно. Силас пробил штрафной, да так, что оставил не у дел и стенку, и Коваля. Сказка на «Славутич-Арене» стала реальностью. А «Динамо» решило показать, что не зря его называют в последнее время командой второго тайма. Заменивший Цыганкова Морозюк навесил со стандарта в штрафную, и Гармаш, воспользовавшись неразберихой в штрафной, с острого угла результативно замкнул на дальней штанге.

Кто-то другой опустил бы руки. Но не сегодняшняя «Заря», которая спустя четыре минуты усилиями Опанасенко сравнивает счет, убрав Коваля после передачи от партнера.

Это был финиш. «Динамо» после той форы, которую оно имело в первом тайме, уже не имело ни сил, ни времени отойти от этого шока. А «Заре», сотворившей фантастический камбек, большего уже и не надо было. Разве что заставить задуматься «бело-синих», почему опять НЕ-фаворит оказывается для вице-чемпиона НЕ-по зубам. Но это уже немного другая история.

Евгений САВЧУК

«Заря» – «Динамо» – 4:4 (0:3)

«Заря»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Артем Сухоцкий, Евгений Опанасенко, Александр Караваев, Дмитрий Гречишкин, Игорь Харатин, Артем Гордиенко (Руслан Бабенко, 92), Силас, Иури Фрейтас, Артём Громов (Максим Лунёв, 91)

«Динамо»: Максим Коваль, Домагой Вида, Евгений Хачериди, Тамаш Кадар, Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Виктор Цыганков (Николай Морозюк, 81), Сергей Сидорчук, Жуниор Мораес (Артем Беседин, 84), Дьемерси Мбокани

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Игорь Харатин, 56 (с пенальти), Иури Фрейтас, 75, Силас, 80, Евгений Опанасенко, 87 - Дьемерси Мбокани, 14, Виталий Буяльский, 32, Жуниор Мораес, 45+1, Денис Гармаш, 82. Игорь Харатин, 56 (с пенальти), Иури Фрейтас, 75, Силас, 80, Евгений Опанасенко, 87 - Дьемерси Мбокани, 14, Виталий Буяльский, 32, Жуниор Мораес, 45+1, Денис Гармаш, 82.

Артем Сухоцкий, 31. Артем Гордиенко, 48. Иури Фрейтас, 72. Дмитрий Гречишкин, 92. - Домагой Вида, 55. Евгений Хачериди, 71. Виктор Цыганков, 79. Денис Гармаш, 83. Дьемерси Мбокани, 92. Артем Сухоцкий, 31. Артем Гордиенко, 48. Иури Фрейтас, 72. Дмитрий Гречишкин, 92.- Домагой Вида, 55. Евгений Хачериди, 71. Виктор Цыганков, 79. Денис Гармаш, 83. Дьемерси Мбокани, 92.

Удары (в створ): 12 (4) – 11 (8).

Угловые: 3 – 3.

Офсайды: 4 – 4.



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