Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании

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Роберто МАНЧИНИ: «В России я всем доволен» 17:27 — serge1234 Стадион в Пидере лучший в мире? Это до поклева бакланами или после?

Александр Иванов – главный тренер ФК Металлист-1925 17:27 — Gibiskus1 [quote Есть болельщики? У этого клуба болельщиков больше чем у большинства команд в УПЛ. Абы ляп...