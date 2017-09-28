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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании

«Барселона», «Реал» и другие гранды узнали имена соперников

  • 28.09.2017 16:54
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В четверг прошла жеребьевка матчей 1/16 финала Кубка Короля.

На этой стадии турнира действующий обладатель трофея «Барселона» сыграет на выезде против «Мурсии». Мадридский «Реал» встретится с «Фуэнлабрадой», а «Атлетико» - с «Эльче».

Первые поединки состоятся 24 октября, ответные - 29 октября.

«Картахена» – «Севилья»
«Эльче» – Атлетико»
«Мурсия» – «Барселона»
«Фуэнлабрада» – «Реал»
«Форментера» – «Атлетик»
«Льейда» – «Реал Сосьедад»
«Понферрадина» – «Вильярреал»
«Сарагоса» – «Валенсия»
«Нумансия» – «Малага»
«Вальядолид» – «Леганес»
«Кадис» – «Бетис»
«Тенерифе» – «Эспаньол»
«Хетафе» – «Алавес»
«Депортиво» – «Лас-Пальмас»
«Жирона» – «Леванте»
«Эйбар» – «Сельта»

Источник — Sport.ua

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