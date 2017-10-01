Верес вырвал ничью у Стали в самом конце основного времени

Несмотря на позитивный результат в матче предыдущего тура против «Олимпика», «Сталь» пополнила когорту команд Премьер-лиги, которые по ходу сезона сменили главного тренера. На этой неделе было объявлено, что команду возглавит болгарский тренер Николай Костов, однако подготовку к матчу во Львове вел не он, а Кирилл Нестеренко в качестве и.о. главного тренера. И в своего рода «переходном» матче «сталеварам» предстояло держать экзамена в матче против «Вереса», который за первый круг сделал весомую заявку на то, чтобы во второй части чемпионата играть в первой шестерке.

Несколько вальяжно хозяева начали игру, и на первой же минуте Кобин ошибся у своих ворот, что позволило Мысыку выйти на ударную позицию, и ровенчанам повезло, что после сильного удара мяч просвистел над перекладиной. После этого «Вересу» не потребовалось много времени, чтобы инициатива прочно перешла к хозяевам поля. На 8-й минуте Сергийчук справа ворвался в штрафную, но выход из ворот Пенькова помешал ему пробить по воротам. Вскоре первый удар по воротам «Стали» состоялся, но Адамюк головой пробил очень неточно.

Уделом «Стали» оставались контратаки, на 18-й минуте гостям удалось добраться до штрафной, и Кузык при попустительстве защитников даже пробил по воротам – мяч пролетел над перекладиной. Таких контрвыпадов у гостей было крайне мало, а мяч по большей части перемещался лишь на половине «Стали». Однако надо отдать должное гостям, вольностей у своих ворот они не допускали, и игрокам «Вереса» лишь в редких случаях удавалось пробиться в штрафную. Там сразу же навязывалась борьба, которую хозяева проигрывали. Собственно, лишь Степанюку на 29-й минуте удалось найти возможность для удара, но все делалось в цейтноте, и мяч проскакал мимо ворот.

Ближе к концу тайма обстановка на поле резко изменилась. Устав от своих бесплодных атак, «Верес» взял паузу, чем «Сталь» не преминула воспользоваться. Гости провели несколько атак, и на 41-й минуте открыли счет, что полностью было по логике игры. Мысык продольной передачей нашел в штрафной Кузыка, которому обыграть Бандуру не составило труда. 0:1 – «Вересу» перерыв нужен был, как воздух.

Второй тайм едва не начался для хозяев с конфуза. После прострела с правого фланга Симинин подставил голову под мяч, который едва не влетел в ворота. Бандура среагировал, отбив мяч перед собой, и защитники успели помешать Месхи сыграть на добивании. Этот эпизод не отражал общую картину на поле. «Верес» много атаковал – «Сталь» все спокойно разрушала. Тем не менее, на 58-й минуте Сергийчук просочился сквозь оборону гостей, слева выскочил один на один с Пеньковым, пробил в дальний угол, но промахнулся. Не хватило удачи и Обрадовичу в ответной атаке гостей, когда он с линии штрафной пробил в противоход Бандуре – мяч на себя приняла штанга.

В середине второго тайма «Верес» словно переключил коробку скоростей, и у ворот Пенькова стало горячо. Адамюк головой пробил рядом со штангой, а при нескольких атаках мяч буквально метался по штрафной и у вратарской, но последнего и точного удара по-прежнему не было. На 81-й минуте Михайлеченко на пару с Мысыком были близки к тому, чтобы наказать «Верес» за ошибку вблизи штрафной хозяев, но Марьян удар, после которого мяч оказался в сетке, наносил из положения вне игры. Когда же хозяева максимально упростили игру, перейдя на навесы в штрафную, счет «Вересу» сравнять удалось. Степанюк головой сбросил мяч к вратарской, и Адамюк, подключившийся в атаку, переиграл Пенькова.

До конца основного времени и 4 компенсированные минуты «Верес» очень хотел забить победный мяч, но перед самым финальным свистком мог и упустить ничью – после удара Копытова мяч пролетел рядом со штангой.

1:1 – «Верес» потерял в матче с аутсайдером важные два очка, но, тем не менее, в первой шестерке чувствует себя очень уверенно.

Ростислав ОРЕХОВ

«Верес» – «Сталь» – 1:1 (0:1)

«Верес»: Александр Бандура, Ростислав Волошинович (Геннадий Пасич, 60), Сергей Борзенко, Сергей Симинин, Валерий Федорчук, Василий Кобин, Владимир Адамюк, Михаил Сергийчук (Евгений Морозенко, 82), Роман Карасюк, Руслан Степанюк, Евгений Пасич (Антон Котляр, 71)

«Сталь»: Герман Пеньков, Александр Тымчик, Глеб Грачев, Евгений Ткачук, Богдан Михайличенко, Неманья Обрадович (Данило Кныш, 77), Гор Малакян (Дмитрий Копытов, 91), Марьян Мысык, Михаил Месхи, Орест Кузык, Юрий Климчук (Эдгар Малакян, 67)

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Владимир Адамюк, 88 - Орест Кузык, 41. Владимир Адамюк, 88 - Орест Кузык, 41.

Валерий Федорчук, 56. Роман Карасюк, 86. - Марьян Мысык, 31. Глеб Грачев, 54. Юрий Климчук, 63. Эдгар Малакян, 75. Валерий Федорчук, 56. Роман Карасюк, 86.- Марьян Мысык, 31. Глеб Грачев, 54. Юрий Климчук, 63. Эдгар Малакян, 75.

Удары (в створ): 12 (5) – 8 (2).

Угловые: 10 – 1.

Офсайды: 1 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.