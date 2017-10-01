Победным маршем по Одессе: Ворскла разгромила Черноморец

После катастрофического старта и тренерской рокировки одесский «Черноморец» потихоньку начал набирать очки. Команда не проигрывала четыре матча кряду и была не против продлить эту приятную серию в домашнем матче против «Ворсклы».

Что касается полтавчан, то они, наоборот, после удачного начала немного «притормозили». Но это пока не мешает команде находиться в верхней части турнирной таблицы. Казалось, что матч не был лишен интриги.

Первую реальную остроту у ворот соперника создали хозяева. На 13-й минуте после подачи углового с левого фланга атаки одесситов мяч отскочил к Алассану Н’Диайе, который пробивал из пределов штрафной площади практически без помех. Ткаченко отразил мяч перед собой, а защитники «Ворсклы» сыграть на добивании игрокам «Черноморца» не дали.

Полтавчане серьезно потревожили Гутара только на 32-й минуте. Это Кулач отважился на дальний удар, который получился неприятным для голкипера из-за отскока от газона. Вратарь одесситов сыграл надежно.

Как оказалось, это была только пристрелка. На 35-й минуте Ткаченко выбил мяч от своих ворот, Скляр без проблем подобрал его в районе центрального круга и, беспрепятственно пройдя немного вперед, отдал передачу на левый фланг Ребенку. Павел увидел неприкрытого Кулача. Через мгновение Владислав красивым ударом в касание с восемнадцати метров открыл счет в матче.

После гола картина игры кардинально не изменилась. «Черноморец» не пошел всей командой вперед, очевидно, ожидая перерыва и корректировок от Олега Дулуба. У «Ворсклы» стоит отметить удар со штрафного Ребенка в компенсированное время – немного выше перекладины.

Сложно сказать, какую установку дал своим подопечным наставник одесситов, но после перерыва игра «Черноморца» не преобразилась. С прохождением организованной обороны «Ворсклы», с которой в этом сезоне не справлялись и более разнообразные в атакующем плане команды, у хозяев были серьезные проблемы. Лишь раз нападающий одесситов Хобленко, получив в штрафной длинную передачу, сумел пробить в створ ворот – Ткаченко без труда мяч забрал. Не изменило ситуацию появление на поле Ковальца и Татаркова.

Подопечные Василия Сачко искали свой шанс, периодически выбегая в контратаки. Одна из них на 76-й минуте завершилась вторым взятием ворот. Три защитника одесситов лишь наблюдали за тем, как Кадымян переправляет мяч в ворота с близкого расстояния после паса Пердуты.

Если после этого у кого-то еще были сомнения в итоговом результате, то окончательно они были развеяны на 80-й минуте. Очередная атака «Ворсклы» завершилась точным выстрелом Коломойца с левой ноги в правый нижний от Гутора угол ворот. Что опять делали защитники одесситов – непонятно. У нападающего «Ворсклы» был буквально вагон времени для того, чтобы принять решение и подготовить удар – 0:3.

Олег Дулуб потерпел первое поражение на посту главного тренера «Черноморца». Но, по большему счету, ничего страшного не произошло. Уступили одесситы команде, которая пока является одним из реальных претендентов на участие в еврокубках. Главное для «моряков» – сделать правильные выводы из этого матча и двигаться дальше.

Александр ДАННИК

«Черноморец» – «Ворскла» – 0:3 (0:1)

«Черноморец»: Александр Гутор, Евгений Зубейко, Евгений Мартыненко, Ивица Жунич, Мамаду Ваг (Александр Машнин, 70), Сергей Политыло (Кирилл Ковалец, 59), Максим Третьяков, Н’Диайе Алассан, Павел Ориховский, Алексей Хобленко, Сергей Люлька (Никита Татарков, 66)

«Ворскла»: Александр Ткаченко, Ардин Даллку, Владимир Чеснаков, Николай Матвиенко, Александр Скляр, Гегам Кадымян (Андрей Ткачук, 85), Юрий Коломоец (Артур Загорулько, 88), Владислав Кулач (Владимир Одарюк, 78), Вячеслав Шарпар, Игорь Пердута, Павел Ребенок

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Владислав Кулач, 35, Гегам Кадымян, 76, Юрий Коломоец, 80. Владислав Кулач, 35, Гегам Кадымян, 76, Юрий Коломоец, 80.

Игорь Пердута, 55. Александр Скляр, 78. Александр Ткаченко, 83. Игорь Пердута, 55. Александр Скляр, 78. Александр Ткаченко, 83.

Удары (в створ): 4 (2) – 11 (5).

Угловые: 6 – 4.

Офсайды: 2 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.