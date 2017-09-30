Настоящее дерби, но без голов: Александрия и Зирка сыграли вничью

И без того факта, что «Александрия» и «Зирка» соседи в турнирной таблице, противостояние двух команд из Кировоградской области обещало стать изюминкой заключительного тура первого круга. Если в нашем чемпионате и говорить о дерби в истинном понимании этого слова, со всеми его составляющими компонентами, то матчи «Александрии» и «Зирки» дерби и есть, которому принципиальности не занимать. В нынешнем сезоне интерес к нему подогревался тем, что обе команды стартовали не лучшим образом, занимая места в нижней шестерке, и уже заметно отставая от той группы команд, которые будут разыгрывать медали и еврокубковые места. Чтобы хотя бы на чуть-чуть приблизиться к верхнему секстету, побеждать нужно было что одним, что другим.

Команда Шарана сразу же попыталась навязать свою игру сопернику, но игроки «Зирки» у своих ворот все очень легко разрушали, а за счет быстрого перехода середины поля активно пытались вести и свою игру. Рассадкин и Гедж постоянно искали мяч на половине «Александрии», но не было точных передач от партнеров. Александрийцы старались максимально быстро доставлять мяч в штрафную «Зирки», но Ситало очень сложно было в борьбе с двумя, а то и тремя опекунами.

И только к трети первого тайма начало вырисовываться преимущество «Александрии», которая не только больше проводила времени в атаке, но и при потере мяча сразу же начинала прессинговать. За счет этого хозяевам удалось заработать пару перспективных стандартов, но у Бацулы качественные навесы со штрафных не шли. Быстро перестроившись, гости стали больше уделять внимание контролю мяча на своей половине и в середине поля. Оставшись без мяча, хозяева утратили нити игры, что позволило кропивничанам закрепиться на половине «Александрии», и уже самим получить право на штрафные – однако и Чичикову навесы в штрафную не удавались.

Главное было достигнуто – «Александрия» уже не чувствовала себя комфортно на поле, и гости таки нашли момент, чтобы взорвать ситуацию. На 35-й минуте после резкой контратаки Прядун пробил по воротам с линии штрафной – Панькив отбил мяч на угловой. После корнера от Чичикова мяч был выбит из штрафной, но его вернули в район вратарской, Качараба головой очень коварно пробивал от газона – и вновь блеснул Панькив, потащив мяч, который вполне мог оказаться в воротах.

«Зирка» очень прочно держала игру в середине поля, и «Александрии» предъявить что-то в ответ сопернику было совершенно нечего. В этой ситуации перерыв был на руку хозяевам – каких-то игровых идей, чтобы озадачить «Зирку», у них не было.

Второй тайм начался с того, что Маткобожик «наварил» у своих ворот, и гостей от гола спасло лишь, что мяч от Поляруса, в которого угодил защитник гостей, прилетел к Ситало, находившемуся вне игры. Ситало даже успел отправить мяч в ворота, но их взятие, естественно, зафиксировано не было.

Если что-то и подсказал Владимир Шаран своим футболистам в перерыве, то заметить это по игре было невозможно. Те же бесплодные попытки пробиться к воротам Паста, а в ответ хозяева получили атаку, которую ударом влет завершал Цюпа – Панькив вновь был на высоте, отбив мяч перед собой, ну, а там уже помогли защитники, разрядив ситуацию у ворот. А раз так, то логично было ждать замен, и с интервалом в 5 минут на поле появились Старенький и Пономар, заменившие, соответственно, Цурикова и Поляруса.

Пока оба искали себя на поле, «Зирка» продолжала транжирить голевые моменты. На 64-й минуте Гедж справа идеально прострелил вдоль ворот, но Эль Амдауи не своевременно прочитал момент передачи, в нужной степени до мяча не добрался, и кожаный снаряд после удара с линии вратарской покатился едва ли не к угловому флажку. При беззубой атаке «Александрии» удар Пономаря головой на 69-й минуте, когда мяч стал легкой добычей Паста, уже можно было засчитать за голевой момент.

Но он настолько вдохновил «Александрию», что у ворот Паста наконец-то стало жарко. И в основном за счет стандартов. Не мудрствуя лукаво, хозяева «грузили» мячи в штрафную, а там навязывали борьбу. И эта немудреная тактика едва не сработала! После навеса Бацулы Бондаренко головой подрезал мяч в направлении верхнего угла ворот, мяч угодил в штангу, от неё – в Старенького, а от него – прямо в руки Пасту.

Чем меньше оставалось времени до конца матча, тем интенсивнее стремились использовать каждое мгновение игры александрийцы. Но счет на табло, похоже, полностью удовлетворял команду Монарева – гости все силы бросили на защиту ворот, не стесняясь и просто выносить мяч куда подальше от своих ворот. На 88-й минуте «Александрия» заработала штрафной в метрах 30-ти от ворот, долго готовились его исполнить Запорожан и Бацула – в итоге пробил последний, но намного выше ворот.

Целых 4 минуты компенсировал к основному времени арбитр Бондаренко, и их хозяева очень хотели использовать по максимуму. На второй из них после навеса в штрафную Пономар продлил полет мяча во вратарскую, но Старенький не стал героем матча, на мгновения не успев к мячу. К тому же Старенькому мяч прилетел на голову на самой последней минуте игры, но и здесь удара не последовало.

0:0 – и эта ничья, если отталкиваться от заключительных минут, больше удовлетворила «Зирку», чем «Александрию».

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Александрия» – «Зирка» – 0:0 (0:0)

«Александрия»: Юрий Панькив, Андрей Гитченко, Валерий Бондаренко, Павел Пашаев, Андрей Бацула, Андрей Запорожан, Василий Грицук, Евгений Банада, Андрей Цуриков (Сергей Старенький, 55), Артем Полярус (Виталий Пономар, 60), Артем Ситало (Станислав Кулиш, 79)

«Зирка»: Евгений Паст, Александр Маткобожик, Иван Цюпа, Пепе, Тарас Качараба, Максим Прядун (Даниил Кондраков, 70), Арно Гедж (Игорь Загальский, 71), Максим Драченко, Алексей Чичиков, Глеб Рассадкин, Мохамед Эль Амдауи (Сергей Петров, 80)

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)



Тарас Качараба, 18. Арно Гедж, 67. Иван Цюпа, 71. : Дмитрий Бондаренко (Одесса)Тарас Качараба, 18. Арно Гедж, 67. Иван Цюпа, 71.

Удары (в створ): 10 (2) – 6 (3).

Угловые: 3 – 2.

Офсайды: 1 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.