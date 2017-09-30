Два разных тайма на Динамо: Олимпик победил Мариуполь

Это был второй матч наставника гостей Александра Бабича против «Олимпика» в нынешнем сезоне. Но если в пятом туре 13 августа он выводил на поле киевского стадиона «Динамо» одесский «Черноморец», то теперь его подопечными стали футболисты «Мариуполя», с которыми Бабич снова приехал в Киев.



Игра началась достаточно живо. Уже на второй минуте защитник мариупольцев Игорь Тищенко нанес первый удар по воротам номинальных хозяев поля, но неточно. И тут же спустя две минуты «Олимпик» ответил опасной атакой, завершал которую ударом головой с близкого расстояния Иван Сондей - здесь «Мариуполь» выручил их вратарь Рустам Худжамов. А на 7-й минуте вновь игрок мариупольского клуба, теперь уже Дмитрий Мышнёв, нанес удар с дальней дистанции рядом со штангой.



Казалось, что матч и дальше будет проходить в таком ключе, однако после активного старта соперники успокоились и немногочисленным болельщикам на трибунах довелось достаточно долго ждать заслуживающего внимания следующего острого момента.



Только на 33-й минуте гости организовали быструю контратаку, во время которой Сергей Болбат промчался по правому флангу и сделал точную передачу в центр штрафной площади на своего партнера Дениса Кожанова. Тот удачно «отклеился» от защитника, но не смог точно пробить примерно из района одиннадцатиметровой отметки.



А в конце первого тайма игроки «Олимпика» нанесли два очень опасных удара по воротам «Мариуполя». Сперва Андрей Богданов сильно пробил из-за пределов штрафной площади, но чуть неточно. Затем уже Иван Брикнер мощно «выстрелил» с дальней дистанции и во второй раз в этом поединке гостей выручил Рустам Худжамов - он вытянул мяч из правой от себя «девятки», после чего тот ударился в крестовину и выскочил в поле.



И второй тайм лучше начали футболисты донецкой команды. Так, на 46-й минуте в перспективной атаке не попал по мячу с близкого расстояния Павел Лукьянчук, а затем Андрей Богданов в очередной раз пробил мимо ворот. И буквально тут же на 49-й минуте гости остались в меньшинстве - получив второе предупреждение с поля был удален центральный защитник мариупольцев Сергей Вакуленко.



Оставшись в неравных составах, соперники заиграли поактивнее, обменявшись опасными моментами. У «Олимпика» мог отличиться Станислав Беленький, но пробил со средней дистанции мимо ворот, а после этого как и в первом тайме еще один свой шанс забить упустил Денис Кожанов - снова мяч пролетел над перекладиной.



И все-таки на 57-й минуте хозяева поля сумели реализовать численное преимущество. После подачи углового Андреем Богдановым с правого фланга, мяч перелетел всю штрафную площадку и оказался у Ивана Брикнера. Последовала передача в район вратарской площадки, где первым у мяча оказался защитник «Олимпика» Антон Кравченко - 1:0 вперед вышли подопечные Романа Санжара.



Спустя семь минут супершанс забить второй гол упустил Станислав Беленький. Воспользовавшись ошибкой Сергея Яворского, полузащитник «Олимпика» обыграл двух соперников и оказался с глазу на глаз с Рустамом Худжамовым, однако переиграть вратаря в «ближнем бою» не сумел. Кроме того, Беленький вполне мог отдавать пас на совершенно открытого Моху, но, наверное, не заметил его.



На 67-й минуте вновь выручил свою команду голкипер «Мариуполя» - на сей раз после дальнего удара Мохи он перевел мяч на угловой. И еще через минуту соперники оказались в равных составах. Теперь уже с поля был удален за две желтые карточки игрок «Олимпика» Зураб Очигава.



На 71-й минуте Александр Бабич выпустил на поле Андрея Борячука и тот спустя минуту восстановил равновесие. Прорвавшись по центру, форвард гостей обыгрался в «стеночку» с Денисом Кожановым и точно пробил мимо Заура Махарадзе.



А еще через две минуты уже «Мариуполь» вышел вперед. Вячеслав Танковский заработал пенальти и Виталий Кольцов его четко реализовал.



Игра пошла на встречных курсах. «Олимпик» побежал отыгрываться и если Антону Кравченко после штрафного не удалось попасть по воротам, то Станислав Беленький, воспользовавшись передачей Андрея Богданова, избежал офсайда и точно пробил в дальний угол.



Но и это еще был не конец. На 79-й минуте Денис Кожанов в третий раз в этом матче упустил возможность отличиться в этой игре, вновь не попав в ворота хозяев поля. После чего через четыре минуты Станислав Беленький заработал пенальти и один из лучших игроков «Олимпика» в этом матче Андрей Богданов реализовал одиннадцатиметровый.



Уже в компенсированное время «Мариуполь» имел два момента, чтобы снова восстановить равновесие. Но ни Сергею Яворскому, ни Денису Кожанову не удалось переиграть Заура Махарадзе.



Вот такие бурные события после скучного первого тайма произошли после перерыва. И «Олимпик» добился волевой победы со счетом 3:2.



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

«Олимпик» – «Мариуполь» – 3:2 (0:0)

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Иван Сондей (Александр Мигунов, 46), Антон Кравченко, Артем Шабанов, Виталий Федорив (Зураб Очигава, 46), Павел Лукьянчук, Андрей Богданов, Владислав Хомутов (Антон Поступаленко, 56), Иван Брикнер, Моха Рхарсалла, Станислав Беленький

«Мариуполь»: Рустам Худжамов, Евгений Неплях, Сергей Яворский, Андрей Тотовицкий (Александр Насонов, 52), Дмитрий Мышнёв (Виталий Кольцов, 65), Вячеслав Танковский, Руслан Фомин, Сергей Вакуленко, Сергей Болбат (Андрей Борячук, 71), Денис Кожанов, Игорь Тищенко

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Антон Кравченко, 57, Станислав Беленький, 77, Андрей Богданов, 84 (с пенальти) - Андрей Борячук, 72, Виталий Кольцов, 74 (с пенальти). Антон Кравченко, 57, Станислав Беленький, 77, Андрей Богданов, 84 (с пенальти) - Андрей Борячук, 72, Виталий Кольцов, 74 (с пенальти).

Антон Кравченко, 44. Виталий Федорив, 45. Зураб Очигава, 53. - Сергей Вакуленко, 19. Сергей Яворский, 34. Виталий Кольцов, 91. Руслан Фомин, 89. Антон Кравченко, 44. Виталий Федорив, 45. Зураб Очигава, 53.- Сергей Вакуленко, 19. Сергей Яворский, 34. Виталий Кольцов, 91. Руслан Фомин, 89.

Зураб Очигава, 68. - Сергей Вакуленко, 49. Зураб Очигава, 68.- Сергей Вакуленко, 49.

Удары (в створ): 12 (7) – 12 (4).

Угловые: 5 – 5.

Офсайды: 3 – 4.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.