U-19: склад на кваліфікаційний раунд Євро-2018

У четвер, 28 вересня, юнацька збірна України, складена з футболістів 1999 року народження, розпочинає підготовку до старту у відборі ЧЄ-2018.



За результатами жеребкування збірна України U-19 потрапила до групи зі збірними Албанії, Норвегії та Чорногорії. Господарями міні-турніру, з якого до наступного етапу пройдуть дві команди, стане збірна Албанії, куди українці відправляться 2 жовтня. Напередодні вильоту, 30 вересня, «синьо-жовті» зіграють контрольний матч з аматорським колективом.



Для участі у кваліфікаційному раунді головний тренер команди Олександр Петраков викликав 22 футболісти. Найбільше представництво в команді має донецький «Шахтар», який делегував 5 гравців, київське «Динамо» та дніпропетровський СК «Дніпро-1» мають по 4 представники. «Чорноморець», «Зоря» та «Карпати» відправили по 2 виконавця. До фінальної заявки на змагання потраплять 20 футболістів.



Склад збірної України:



Голкіпери: Владислав Кучерук («Динамо», Київ), Андрій Кожухар («Чорноморець», Одеса);



Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (обидва - «Шахтар», Донецьк), Тимофій Сухар, Олександр Сафронов (обидва – СК «Дніпро-1», Дніпро), Віталій Миколенко («Динамо», Київ), Олександр Авраменко («Зоря», Луганськ), Олег Веремієнко («Карпати», Львів), Ігор Снурніцин («Олімпік», Донецьк);



Півзахисники: Кирило Дришлюк («Зірка, Кропивницький), Олексій Хахльов («Алавес», Іспанія), Микола Мусолітін («Чорноморець», Одеса), Максим Чех («Шахтар», Донецьк), Сергій Булеца («Динамо»), Олександр Бєляєв (СК «Дніпро-1», Дніпро), Емін Сафріханов («Зоря», Луганськ);



Нападники: Андрій Кулаков, Олексій Кащук (обидва – «Шахтар», Донецьк), Владислав Супряга (СК «Дніпро-1», Дніпро), Юрій Козиренко («Динамо», Київ), Андрій Ременюк («Карпати», Львів).



Виступи на турнірі наша збірна розпочне матчем з албанцями, 4 жовтня. Наступну зустріч підопічні Олекскандра Петракова проведуть 7 жовтня проти збірної Норвегії. Заключний поєдинок відбудеться 10 числа проти однолітків з Чорногорії. Усі матчі розпочнуться о 15:00 за київським часом.



Навесні в елітному раунді 26 команд (по дві найкращі з 13 груп), які пройшли відбірковий раунд, і дві збірні з найвищим рейтингом утворюють сім квартетів, боротьба в яких піде в звичному форматі міні-турнірів. Сім переможців груп приєднуються у фінальній стадії до господарів чемпіонату – збірної Фінляндії.