ПФЛ определила даты и время начала матчей Второй лиги

Определены даты и время начала матчей 14-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги
Группа А
Суббота 30.09.17
15:00 Прикарпатье - Львов
15.30 Полесье - Нива
16:00 Подолье - Скала
Воскресенье 01.10.17
16:00 Агробизнес - Арсенал-Киевщина
16:00 Буковина - Нива-В
Группа Б
Пятница 29.09.17
12:00 Металлург Запорожье - Металлист 1 925
Суббота 30.09.17
15:00 Судостроитель - Ингулец-2
16:00 Никополь - Энергия
16:00 Днепр - Николаев-2
16:00 Мир - Реал Фарма
Воскресенье 01.10.17
15:00 Таврия Симферополь - Днепр-1
Источник — ПФЛ
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