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ПФЛ определила даты и время начала матчей Второй лиги

Матчи будут проходить три дня

  • 28.09.2017 15:52
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Определены даты и время начала матчей 14-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги

Группа А

Суббота 30.09.17

15:00 Прикарпатье - Львов
15.30 Полесье - Нива
16:00 Подолье - Скала

Воскресенье 01.10.17

16:00 Агробизнес - Арсенал-Киевщина
16:00 Буковина - Нива-В

Группа Б

Пятница 29.09.17

12:00 Металлург Запорожье - Металлист 1 925

Суббота 30.09.17

15:00 Судостроитель - Ингулец-2
16:00 Никополь - Энергия
16:00 Днепр - Николаев-2
16:00 Мир - Реал Фарма

Воскресенье 01.10.17

15:00 Таврия Симферополь - Днепр-1

Источник — ПФЛ

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