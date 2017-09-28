Таврия разорвала контракт с нападающим

Нападающий Юрий Шевель больше не является игроком симферопольской «Таврии», - сообщает официальный сайт клуба.
О причинах расставания не сообщается.
29-летний футболист провел за клуб 7 матчей, в которых забил 1 гол.
Отметим, что после 13-ти туров Таврия занимает 7-е место в группе Б Второй лиги.
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