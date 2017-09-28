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Таврия разорвала контракт с нападающим

Юрий Шевель покинул симферопольский клуб

  • 28.09.2017 15:47
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Таврия разорвала контракт с нападающим

Нападающий Юрий Шевель больше не является игроком симферопольской «Таврии», - сообщает официальный сайт клуба.

О причинах расставания не сообщается.

29-летний футболист провел за клуб 7 матчей, в которых забил 1 гол.

Отметим, что после 13-ти туров Таврия занимает 7-е место в группе Б Второй лиги.

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