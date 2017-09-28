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Мхитарян провел 50-й матч за Манчестер Юнайтед

Игра против ЦСКА стала юбилейной для армянского защитника

  • 28.09.2017 15:35
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twitter.com/henrikhmkh. Генрик Мхитарян
© twitter.com/henrikhmkh. Генрик Мхитарян

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рад забитому голу в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1).

Эта встреча стала для армянского хавбека 50-й в составе английской команды.

«Приятно отметить мой 50-й матч за «Манчестер Юнайтед» голом», - написал Мхитарян на своей странице в Твиттере.

 

Источник — Sport.ua

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