Мхитарян провел 50-й матч за Манчестер Юнайтед

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рад забитому голу в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1).
Эта встреча стала для армянского хавбека 50-й в составе английской команды.
«Приятно отметить мой 50-й матч за «Манчестер Юнайтед» голом», - написал Мхитарян на своей странице в Твиттере.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.