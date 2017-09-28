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Петр СЛОБОДЯН: «В поединках с сербами важно забить первыми»

Экс-игрок «Динамо» вспоминает противостояние с «Партизаном»

  • 28.09.2017 15:31
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Петр СЛОБОДЯН: «В поединках с сербами важно забить первыми»

Еврокубковые дороги белградского Партизана и киевского Динамо пересеклись всего лишь во второй раз в истории. 41 год назад в 1/16 финала Кубка чемпионов динамовцы сразились с этой сербской командой (матчи проходили 15-го и 29 сентября 1976 года) и убедительно ее переиграли, сделав задел в домашнем поединке — 3:0, а затем закрепив преимущество и в гостях — 2:0. О перипетиях тех матчей мы попросили рассказать их участника — форварда Динамо Петра СЛОБОДЯНА.

— Петр Петрович, первая встреча с Партизаном в Киеве, судя по статистике, получилась слишком грубой?
— Нет, ничего экстраординарного в этом поединке не было. Динамо забило быстрый гол, а затем мы имели еще достаточно моментов, чтобы удвоить результат. Поскольку это были матчи на вылет, то сербы старались удержать хотя бы минимальную разницу, надеясь в ответном поединке взять реванш. Эмоции немного зашкалили после того, как Трошкин минут за десять до финального свистка сделал счет 2:0. Тогда арбитр удалил Онищенко, а чуть позже сдали нервы у защитника гостей, который нарушил правила в своей штрафной. Блохин уверенно реализовал пенальти, что позволило нам ехать в Белград со спокойной душой.

— Почему вы не играли с Партизаном в домашнем поединке?
— Потому что в составе команды был Онищенко, который считался основным форвардом. После того как Володю удалили в Киеве, его место в выездном матче с Партизаном занял я.

— Что вспомните о встрече в Белграде?
— Прежде всего атмосферу на стадионе. Партизан имел сумасшедшую поддержку. Болельщики там и кричали, и стреляли — таких темпераментных зрителей я в жизни не видел!

— Однако все это не помешало Динамо не только быстро забить, но и добыть еще одну викторию…
— Сербы дома начали матч агрессивно. Поединок с первых минут получился очень насыщенным событиями. У меня, честно говоря, игра сразу пошла. В начале матча сербский защитник сбил меня в штрафной Партизана, и Володя Мунтян отправил мяч в сетку с 11-метрового, а затем Олег Блохин снабдил меня передачей на выход, и я забил. Правда, я мог сделать счет 2:0 еще до перерыва, но не реализовал выход один на один — вратарь лежа отбил мой удар. Лобановский в перерыве спросил: «Почему ты не забил?» Я ответил, мол, не знаю, все ведь сделал правильно. На что Валерий Васильевич ответил: «Правильно, это когда мяч в сетке!»

— С тех пор сербский клубный футбол сильно изменился?
— Не думаю. Сербы всегда были неуступчивыми и в меру жесткими. И тогда, и сейчас, уверен, киевское Динамо — очень сильный раздражитель для Партизана. Однако по сравнению с матчами 41-летней давности, нынешний Партизан лишен очень важного козыря — поддержки своих фанатов. Не понимаю я тех, кто говорит, что плохо в Белграде играть без зрителей… Для Динамо это будет как раз очень хорошо. В Киеве в ответном поединке с Партизаном наши болельщики поддержат свою команду, а в Сербии важно взять три очка, не более.

— Думаете, Динамо без проблем удастся увезти из Белграда победу?
— Мне так хочется, потому что Динамо — это не только моя любовь, но и моя жизнь! Однако неудачный домашний матч бело-синих с Вересом огорчил и заставил снова задуматься… Надеюсь, что по старой традиции после таких провалов киевская команда выдаст суперигру и покажет ее именно в поединке с Партизаном. Как показывает опыт, в противостоянии с сербами важно забить первыми. Динамовцам также нужно помнить: против них будут действовать жестко — никто в Белграде не позволит демонстрировать балет.

Источник — zbirna.com

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