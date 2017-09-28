Шахтер начал подготовку к матчу с Карпатами

28 сентября «Шахтер» начал подготовку к поединку 11-го тура УПЛ с «Карпатами».

Утренняя тренировка прошла в облегченном формате. Футболисты, которые участвовали в матче Лиги чемпионов, отработали в общей группе почти час, после чего отправились на восстановительные процедуры и массаж. Вторая группа провела более интенсивную и длительную сессию с акцентом на игровых упражнениях.

По отдельной программе сегодня занимался Исмаили. Также продолжают лечение травмированные Сергей Кривцов и Максим Малышев.