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Шахтер начал подготовку к матчу с Карпатами

Исмаили сегодня занимался по индивидуальной программе

  • 28.09.2017 14:59
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

28 сентября «Шахтер» начал подготовку к поединку 11-го тура УПЛ с «Карпатами».

Утренняя тренировка прошла в облегченном формате. Футболисты, которые участвовали в матче Лиги чемпионов, отработали в общей группе почти час, после чего отправились на восстановительные процедуры и массаж. Вторая группа провела более интенсивную и длительную сессию с акцентом на игровых упражнениях.

По отдельной программе сегодня занимался Исмаили. Также продолжают лечение травмированные Сергей Кривцов и Максим Малышев.

Источник — ФК Шахтер

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