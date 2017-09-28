Порошенко подписал указ о предоставлении Марлосу гражданства

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства полузащитнику «Шахтера» Марлосу.

В Администрации президента говорят, что есть положительное решение комиссии по гражданству, но пока там не подтвердили и не опровергли информацию о наличии соответствующего указа. По данным ФФУ, в настоящее время идет процесс предоставления гражданства жене футболиста и его детям.

Источник не исключает, что бразильца дополнительно вызовут в сборную Украины на заключительные матчи отбора на ЧМ-2018 с Косово и Хорватией.

Марлос выступает в Украине с 2012 года. Сначала он играл за «Металлист», а в 2014 году подписал контракт с «Шахтером».

Отметим, что на сайте президента текст указа о предоставлении гражданства Марлосу отсутствует.