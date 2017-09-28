Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Порошенко подписал указ о предоставлении Марлосу гражданства

Бразильца могут вызвать на матчи с Косово и Хорватией

  • 28.09.2017 14:49
  • 2155 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства полузащитнику «Шахтера» Марлосу.

В Администрации президента говорят, что есть положительное решение комиссии по гражданству, но пока там не подтвердили и не опровергли информацию о наличии соответствующего указа. По данным ФФУ, в настоящее время идет процесс предоставления гражданства жене футболиста и его детям.

Источник не исключает, что бразильца дополнительно вызовут в сборную Украины на заключительные матчи отбора на ЧМ-2018 с Косово и Хорватией.

Марлос выступает в Украине с 2012 года. Сначала он играл за «Металлист», а в 2014 году подписал контракт с «Шахтером».

Отметим, что на сайте президента текст указа о предоставлении гражданства Марлосу отсутствует.

Источник — Украинская правда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Geoman
    online
      Geoman, 28.09.2017 15:01
    +6
    Ошибок в анкете в этот раз не было?
    Ссылка
    Сергей Иванов
      Сергей Иванов, 28.09.2017 15:13
    0
    Сыграет хорошо с Косово и Хорватией-опубликуют на сайте,а нет-скажут фейк.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.