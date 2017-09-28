Садио Мане стал жертвой расистских насмешек в матче со Спартаком

25-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» в Москве (1:1) подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков российского клуба.

Фаны «красно-белых» имитировали звуки обезьян в моменты, когда темнокожий сенегалец прикасался к мячу.

После того как английский клуб забил ответный гол, Мане обратился к публике с просьбой прекратить провокации. Но болельщики продолжали оскорблять игрока, в том числе во время его замены на Дэниэла Старриджа на 70-й минуте.

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков «Спартака», которые использовали пиротехнику. Также случаи расизма были зафиксированы в матче молодежных команд «Ливерпуля» и «Спартака».