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Садио Мане стал жертвой расистских насмешек в матче со Спартаком

Болельщики «красно-белых» имитировали звуки обезьян в моменты, когда сенегалец прикасался к мячу

  • 28.09.2017 14:38
  • 1450 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Садио Мане
© Getty Images. Садио Мане

25-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» в Москве (1:1) подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков российского клуба.

Фаны «красно-белых» имитировали звуки обезьян в моменты, когда темнокожий сенегалец прикасался к мячу.

После того как английский клуб забил ответный гол, Мане обратился к публике с просьбой прекратить провокации. Но болельщики продолжали оскорблять игрока, в том числе во время его замены на Дэниэла Старриджа на 70-й минуте.

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков «Спартака», которые использовали пиротехнику. Также случаи расизма были зафиксированы в матче молодежных команд «Ливерпуля» и «Спартака».

Источник — Globo

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Комментарии
    stoyura
      stoyura, 28.09.2017 14:43
    +5
    Посмотрим как Уефа на єто отреагирует. Два года наза на Олимпийском толкнули двух негров и ДК играло матч без зрителей! Есть большие опасения что москалям все сойдет с рук!
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    Rostik Karpa
    Rostik Karpa, 28.09.2017 14:45
    +6
    Та це не імітація звуків мавп, це манера спілкування фанів спартака така, вони на футболіста взагалі уваги не звертали
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    tarasbulba007
      tarasbulba007, 28.09.2017 14:57
    -5
    Садио Мане считает обезьяну плохим животным? А по моему ему так высказывали комплименты...
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    leejohn
    leejohn, 28.09.2017 15:06
    +1
    на ЧМ в РФ эти руссо-фано каждому второму негру будут так "комплименты" выписывать. по-моему любые санкции УЕФА им по одному месту.
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 28.09.2017 15:43
    -2
    московские биндеровци
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