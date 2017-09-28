Букмекерские конторы дали ставки на матчи чемпионата России

Самая известнейшая и популярнейшая на текущий момент отечественная букмекерская контора онлайн ЛЕОН представила свои спортивные прогнозы и ставки лайв на российский чемпионат по футболу. Рассмотрим все данные футбольные события по коэффициентам, которые предлагает букмекер Leon , и проведем их анализ. На сайте данной отечественной БК можно увидеть в линии футбольных и спортивных ставок следующие предложения.

В текущем сезоне команды уже успели отыграть по одиннадцать матчей и в турнирной таблице вырисовались реальные претенденты на золото в этом игровом году. В целом, ничего необычного. На первом месте сейчас находится питерский «Зенит», у команды ни одного поражения, восемь побед и три ничьи. Успешные выступления на национальной арене добавляет к успехам еврокубков – в группе L Лиги Европы УЕФА футбольный клуб «Зенит» сыграл один матч и уверенно разгромил македонский «Вардар» 0:5 на выезде, а 28 числа в Санкт-Петербурге клубу предстоит померяться силами со своим основным конкурентом в квартете – испанскому «Реалу Сосьедад». Россиянам в еврокубке можно рассчитывать, как минимум, на выход из группы в плей-офф.

Что касается РПЛ, здесь дела идут отлично. Как уже было сказано выше, первое место незыблемо сохраняется за зенитчиками. Первого октября команде предстоит на выезде заработать еще три балла против махачкалинского «Анжи». Букмекерские конторы онлайн гарантируют победу подопечным Роберто Манчини, поставить на этот факт можно с коэффициентом 1,40 против 7,90 на противоположный исход. Ничью эксперты оценили за 4,70.

В настоящий момент у клуба 27 баллов в активе, а ближайший преследователь уступает питерцам на 4 балла – московский «Локомотив». В свою очередь, москвичам предстоит дерби с «Динамо», которое они должны выигрывать. Расстановка сил согласно букмекерским коэффициентам не такая, как в предыдущем случае, но тоже выгодная для «Локомотива». На победу железнодорожников ставку можно сделать за 1,80, триумф номинальных гостей виртуальные интернет букмекеры предлагают за 4,90.

«Локомотиву» в этом матче необходимо гарантированно выиграть – на первое место они не выйдут, но терять вторую строчку не имеют морального права. Им в затылок дышит команда из Краснодара с одноименным названием. В ближайшем матче краснодарцы встречаются в Туле с местными канонирами. Коэффициенты соответственно 4,20 и 1,90 на победу «Арсенала» и «Краснодара», ничью можно взять за 3,50. Краснодарский клуб подходит к этому матчу после домашнего поражения от лидеров чемпионата – «Зенита», 0:2. Всего они дважды проиграли в этом сезоне, первое поражение было в третьем туре от московского «Спартака» с аналогичным счетом. Сделать ставки на дополнительные лайв события данного матча, познакомиться со спортивными прогнозами на ближайшие спортивные события или футбольные матчи всегда можно по ссылке

В еврокубковой группе второго плана на данный момент находятся команды «ЦСКА» и «Ахмат». Армейцы заработали двадцать баллов в одиннадцати матчах, шесть побед, две ничьи и три поражения. Первый раз москвичи проиграли в дерби против «Локомотива» 1:3. Еще через один матч «ЦСКА» уступил «Рубину» опять же у себя на поле, в данном случае со счетом 1:2. Последнее поражение армейцы потерпели от «Ахмат» с минимальным счетом, и снова у себя на поле. А к очередному матчу, который пройдет в Москве против «Уфы», клуб подходит после нулевой выездной ничьи с «Динамо».

Встреча запланирована на первое октября и виртуальные интернет букмекерские конторы ожидают победу москвичей. С котировкой 1,29 оценивается шанс триумфа хозяев встречи, 10,50 идет котировка победы гостей. «Уфа» в данный момент занимает вторую половину турнирной таблицы – десятое место. В активе уфимцы имеют тринадцать баллов и отрицательный баланс голов. Есть теоретический шанс попасть в зону вылета, в то время как до еврокубковой зоны подопечным Сергея Семака очень далеко. Крайняя встреча этого клуба против «Арсенала» прошла успешно, клуб победил с минимальным счетом, чем прервал серию из шести матчей без побед.

Замыкает пятерку сильнейших команд «Ахмат». У этого клуба на одно поражение больше, чем у команды выше его. Всего семнадцать баллов у грозненцев и достаточно шаткое положение в еврокубковой зоне – малейшая потеря очков лишает их права выступать в Лиге Европы. Ближайший матч пройдет 30 сентября против «Тосно» на выезде. Ситуация достаточно шаткая, несмотря на тот факт, что его ближайший соперник находится в нижней части турнирной таблицы.

Шансы на победу «Тосно» и «Ахмат» оцениваются букмекерской конторой и экспертами как 2,90 и 2,65 соответственно. Ровно за 3 пункта моно взять мировой исход встречи. С начала сезона команда стартовала очень стабильно и успешно, хотя и не отличалась результативностью. Три подряд победы с общим счетом 4:0, после чего последовала чреда неудач – четыре поражения, которые качнули баланс забитых и пропущенных голов в отрицательную сторону. Сейчас наблюдается затишье – победы чередуются с ничьими, а последний матч грозненцы отыграли на Ахмат-арене с минимальной победой над «Рубином».