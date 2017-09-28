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Анчелотти могут уволить из Баварии сегодня

Руководство мюнхенского клуба примет решение до конца дня

  • 28.09.2017 14:08
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ФК Бавария. Карло Анчелотти
© ФК Бавария. Карло Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рискует быть уволен со своего поста до конца сегодняшнего дня. Немецкая пресса сообщает, что будущее итальянского наставника решится в ближайшие часы.

Предполагается, что Анчелотти покинет свою должность, а на его место временно назначат Вилли Саньоля, который сейчас занимает пост ассистента главного тренера.

Что касается будущего тренера мюнхенцев, то одним из главных кандидатов является экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

Напомним, после 6 туров «Бавария» идет на третьем месте в чемпионате Германии. Вчера мюнхенская команда з крупным счетом проиграла французскому ПСЖ в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Источник — Bild

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