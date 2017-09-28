Где смотреть матч Лиги Европы Партизан — Динамо Киев

В четверг, 28 сентября, киевское «Динамо» проведет второй поединок группового турнира Лиги Европы. Соперником столичной команды станет сербский «Партизан». Поединок состоится в Белграде на арене «Партизан». Начало встречи в 22:05.
Поединок «Партизан» - «Динамо» в прямом эфире покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 2».
Sport.ua будет вести текстовую онлайн трансляцию матча.
Что вы знаете о Партизане – сопернике Динамо в Лиге Европы?
Источник — Sport.ua
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