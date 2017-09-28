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Александр Иванов – главный тренер ФК Металлист-1925

51-летний наставник сменил на посту наставника команды Александра Призетко

  • 28.09.2017 13:48
  • 711 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Металлист-1925. Александр Иванов
© ФК Металлист-1925. Александр Иванов

Руководство «Металлиста-1925» в лице Сергея Стороженко и Владимира Линке представило нового тренера команды. Им стал Александр Иванов, который уже отправился с командой в Запорожье на матч против «Металлурга».

Добавим, что под руководством Иванова команда «Металлист» U-19 в сезоне 2013/14 гг. стала чемпионом Украины. 51-летний специалист также работал с Мироном Маркевичем в харьковском «Металлисте» и днепровском «Днепре».

Напомним, предыдущий наставник «Металлиста-1925» Александр Призетко покинул пост главного тренера по обоюдному согласию сторон.

После 13 туров «Металлист-1925» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» Второй лиги, набрав в 13 матчах 29 очков.

Источник — ФК Металлист 1925

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Комментарии
    pulse240
    pulse240, 28.09.2017 14:13
    -1
    Шо Мариуполь отправила своего восвояси после текущего 3 места, шо эти теперь. Такое возможно только в Украине.
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