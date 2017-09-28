Где смотреть матч Лиги Европы Атлетик – Заря

В четверг, 28 сентября, луганская «Заря» проведет второй поединок группового турнира Лиги Европы. Соперником команды Юрия Вернидуба станет испанский «Атлетик». Поединок состоится в Бильбао на арене «Сан-Мамес». Начало встречи в 20:00.
Поединок «Атлетик» — «Заря» в прямом эфире покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua будет вести текстовую трансляцию матча.
Что вы знаете о сопернике украинского клуба?
Источник — Sport.ua
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