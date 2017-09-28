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Петраков викликав 22 футболіста на матчі кваліфікації Євро-2018

Збірна України U-19 зіграє у кваліфікаційному раунді із командами Албанії, Норвегії та Чорногорії

  • 28.09.2017 13:30
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ФФУ
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За результатами жеребкування збірна України U-19 потрапила до групи зі збірними Албанії, Норвегії та Чорногорії. Господарями міні-турніру, з якого до наступного етапу пройдуть дві команди, стане збірна Албанії, куди українці відправляться 2 жовтня. Напередодні вильоту, 30 вересня, «синьо-жовті» зіграють контрольний матч з аматорським колективом.
 
Для участі у кваліфікаційному раунді головний тренер команди Олександр Петраков викликав 22 футболісти. Найбільше представництво в команді має «Шахтар», який делегував 5 гравців, «Динамо» та «Дніпро-1» мають по 4 представники. «Чорноморець», «Зоря» та «Карпати» відправили по 2 виконавця. До фінальної заявки на змагання потраплять 20 футболістів.
 
Склад збірної України:
 
Голкіпери: Владислав Кучерук («Динамо», Київ), Андрій Кожухар («Чорноморець», Одеса);
 
Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (обидва - «Шахтар»), Тимофій Сухар, Олександр Сафронов (обидва – «Дніпро-1), Віталій Миколенко («Динамо»), Олександр Авраменко («Зоря»), Олег Веремієнко («Карпати»), Ігор Снурніцин («Олімпік»);
 
Півзахисники: Кирило Дришлюк («Зірка»), Олексій Хахльов («Алавес», Іспанія), Микола Мусолітін («Чорноморець»), Максим Чех («Шахтар»), Сергій Булеца («Динамо»), Олександр Бєляєв («Дніпро-1»), Емін Сафріханов («Зоря»);
 
Нападники: Андрій Кулаков, Олексій Кащук (обидва – «Шахтар»), Владислав Супряга («Дніпро-1»), Юрій Козиренко («Динамо»), Андрій Ременюк («Карпати»).
 
Виступи на турнірі наша збірна розпочне матчем з албанцями, 4 жовтня. Наступну зустріч підопічні Олекскандра Петракова проведуть 7 жовтня проти збірної Норвегії. Заключний поєдинок відбудеться 10 числа проти однолітків з Чорногорії. Усі матчі розпочнуться о 15:00 за київським часом.
 
Навесні в елітному раунді 26 команд (по дві найкращі з 13 груп), які пройшли відбірковий раунд, і дві збірні з найвищим рейтингом утворюють сім квартетів, боротьба в яких піде в звичному форматі міні-турнірів. Сім переможців груп приєднуються у фінальній стадії до господарів чемпіонату – збірної Фінляндії.

Источник — Федерация футбола Украины

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