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Что вы знаете о Партизане – сопернике Динамо в Лиге Европы?

Традиционный тест-представление соперника украинского клуба в еврокубках

  • 28.09.2017 13:28
  • 600 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Geoman
    online
      Geoman, 28.09.2017 13:37
    +1
    Кто эти дебильные выводы пишет?)))
    5 из 10 по Атлетику. Вы неплохо разбираетесь в Испании
    5 из 10 по Партизану. Вы можете отличить игрока Партизана от Црвены Звезды но не более
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    rem
    online
      rem, 28.09.2017 13:41
    +1
    Расслабся, хороший результат! Коты Леоненко завидуют
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    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 28.09.2017 13:44
    +2
    7/10. "Достойный результат. Вас можно брать с собой на выезд в Белград".

    Конечно рассчитывал на позитивную оценку, так как знал, что будет этот тест и тщательно готовился к нему. Просто остальные 3 вопроса не знал, и пришлось брать на угад
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    Володимир Козар
    online
    Володимир Козар, 28.09.2017 14:16
    +1
    endi_vilch_95, 28.09.2017 13:44
    7/10. "Достойный результат. Вас можно брать с собой на выезд в Белград".Конечно рассчитывал на позитивную оценку, так как знал, что будет этот тест и тщательно готовился к нему. Просто остальные 3 вопроса не знал, и пришлось брать на угад
    Ахах готовился и не знал имя главного тренера?
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    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 28.09.2017 14:26
    0
    Володимир Козар, 28.09.2017 14:16
    endi_vilch_95, 28.09.2017 13:44
    7/10. "Достойный результат. Вас можно брать с собой на выезд в Белград".Конечно рассчитывал на позитивную оценку, так как знал, что будет этот тест и тщательно готовился к нему.
    Просто остальные 3 вопроса не знал, и пришлось брать на угад

    Ахах готовился и не знал имя главного тренера?

    Володя, ты с чего взял, что я незнаю Джукича? Я незнал другие ответы. На 5, 8 и 9 вопросы
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