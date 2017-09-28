Что вы знаете о Партизане – сопернике Динамо в Лиге Европы?

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5 из 10 по Атлетику. Вы неплохо разбираетесь в Испании
5 из 10 по Партизану. Вы можете отличить игрока Партизана от Црвены Звезды но не более
Конечно рассчитывал на позитивную оценку, так как знал, что будет этот тест и тщательно готовился к нему. Просто остальные 3 вопроса не знал, и пришлось брать на угад
7/10. "Достойный результат. Вас можно брать с собой на выезд в Белград".Конечно рассчитывал на позитивную оценку, так как знал, что будет этот тест и тщательно готовился к нему.
Просто остальные 3 вопроса не знал, и пришлось брать на угад
Ахах готовился и не знал имя главного тренера?
Володя, ты с чего взял, что я незнаю Джукича? Я незнал другие ответы. На 5, 8 и 9 вопросы
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