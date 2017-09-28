Гари ЛИНЕКЕР: «Мбаппе станет следующей суперзвездой»

Известный в прошлом футболист, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер читает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет настоящей суперзвездой.
«Мбаппе станет следующей суперзвездой. Он пугающе хорош», – написал британец в Twitter.
Напомним, вчера ПСЖ с разгромным счетом обыграл «Баварию» (3:0), а Мбаппе отметился голевым пасом.
Mbappe will be the next global superstar. Frighteningly good.— Gary Lineker (@GaryLineker) 27 вересня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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Это было понятно еще год назад когда он с Монако всех разрывал просто
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