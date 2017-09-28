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Гари ЛИНЕКЕР: «Мбаппе станет следующей суперзвездой»

Бывший нападающий сборной Англии – о 18-летнем французе

  • 28.09.2017 13:16
  • 642 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Гари Линекер
© Getty Images. Гари Линекер

Известный в прошлом футболист, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер читает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет настоящей суперзвездой.

«Мбаппе станет следующей суперзвездой. Он пугающе хорош», – написал британец в Twitter.

Напомним, вчера ПСЖ с разгромным счетом обыграл «Баварию» (3:0), а Мбаппе отметился голевым пасом.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Libero
      Libero, 28.09.2017 13:39
    0
    Дьявольски силён, чертовски красив и ужасно полезен...
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    Geoman
    online
      Geoman, 28.09.2017 14:30
    0
    Линекер - Капитан Очевидность
    Это было понятно еще год назад когда он с Монако всех разрывал просто
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