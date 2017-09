Гари ЛИНЕКЕР: «Мбаппе станет следующей суперзвездой»

Известный в прошлом футболист, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер читает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет настоящей суперзвездой.

«Мбаппе станет следующей суперзвездой. Он пугающе хорош», – написал британец в Twitter.

Напомним, вчера ПСЖ с разгромным счетом обыграл «Баварию» (3:0), а Мбаппе отметился голевым пасом.

Mbappe will be the next global superstar. Frighteningly good.