Субашич успеет восстановиться от травмы к матчу с Украиной

Основной вратарь сборной Хорватии Даниель Субашич успеет восстановится после травмы к финальным матчам квалификации на ЧМ-2018.
«Изначально врачи прогнозировали, что на полное восстановление мне потребуется три – четыре недели. Но уже через 11 дней после повреждения я начал тренироваться в общей группе своих партнеров по Монако.
Думаю, уже в эти выходные я буду готов сыграть в Лиге 1. Могу сказать точно, к октябрьским поединкам сборной против Финляндии и Украины я буду в полном порядке», – сказал Субашич.
Источник — zbirna.com
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