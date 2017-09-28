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Субашич успеет восстановиться от травмы к матчу с Украиной

Основной вратарь сборной Хорватии сыграет в двух последних матчах квалификации к ЧМ-2018

  • 28.09.2017 12:41
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Getty Images. Даниель Субашич
© Getty Images. Даниель Субашич

Основной вратарь сборной Хорватии Даниель Субашич успеет восстановится после травмы к финальным матчам квалификации на ЧМ-2018.

«Изначально врачи прогнозировали, что на полное восстановление мне потребуется три – четыре недели. Но уже через 11 дней после повреждения я начал тренироваться в общей группе своих партнеров по Монако.

Думаю, уже в эти выходные я буду готов сыграть в Лиге 1. Могу сказать точно, к октябрьским поединкам сборной против Финляндии и Украины я буду в полном порядке», – сказал Субашич.

Источник — zbirna.com

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