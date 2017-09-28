Сергей РАФАИЛОВ: «Если два мужика целуются, мне это неприятно»

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов высказал свое отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией и поделился мнением о приоритетных путях развития Украины.

– Я есть, был и буду за традиционную семью. Я вообще противник выражения своих чувств на людях. К женщинам – в том числе. Семья – это что-то интимное. Вы меня извините, но если два мужика целуются, и не просто как давние знакомые, а совсем по-другому, то мне это неприятно. Я об этом говорил и буду говорить.

Вот как с этим было раньше – где-то было, где-то слышали, но не более того. А сейчас начинают пропагандировать. Даже в айфоне есть третий пол. Какой третий пол? Возьмите Библию, где четко написано – есть два пола: мужской и женский. Зачем еще что-то придумывать? Давайте скажем, что Господь ошибся и забыл создать третий пол, а мы это сделаем. Это же бред.

Вы выдели немецкие учебники по сексуальному воспитанию? С моими взглядами в Европе меня могут лишить родительских прав. Там же в туалет дети ходят по выбору: если мальчик считает себя девочкой, то идет в женский. И наоборот.

– Но нельзя интегрироваться в Европу, ограничивая в правах сексуальные меньшинства.

– Я не говорю об этом. Я лишь против пропаганды. А по поводу Европы... Ну, не пойдем мы туда – и что? Мне там многое нравится и многое не нравится.

– А если выбор – Россия или Европа?

– Это неправильный вопрос. Мы должны двигаться вместе со всем цивилизованным миром. Но Россия – его часть. Поэтому мы должны жить в дружбе и взаимопонимании со всеми.

– Как мы можем жить в дружбе с Россией, если у нас с ней военный конфликт?

– Это провокационный вопрос, на который я не могу ответить так, как я это вижу. Я был на Донбассе, когда все это начиналось, и у меня по этому поводу есть свое мнение.

– Что же вам не нравится в Европе, кроме геев?

– Вот после жеребьевки Лиги Европы с Монако я полетел в Барселону. Столько бомжей я не видел в нашей не совсем богатой стране. Утром там по старому городу невозможно пройти – стоит запах мочи. Мы в эту Европу стремимся?

– А куда нам стремиться?

– Мы вполне самодостаточны. Я не сторонник политических взглядов Тягнибока и Яроша, но единственное, в чем я их поддерживаю – украинцы могут самостоятельно решать свою жизнь. Без американцев, русских и других. Все остальное в их концепции мне, конечно, не нравится.

В октябре 2016 года Рафаилов после выездного матча с «Манчестер Юнайтед» заявил: «Дико для меня было видеть на то, как по улицам ходят и целуются мужчины. Мне это очень не нравится. Потому всем нашим евроингеграторам предложил бы 20 раз подумать».