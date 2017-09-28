Ромелу ЛУКАКУ: «Я просто хочу выигрывать трофеи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку в интервью BT Sport поделился ожиданиями от текущего сезона.
«Я просто хочу выигрывать трофеи. Хочу побеждать, как мы это сейчас делаем. Просто работаю с командой изо всех сил. Сейчас все идет хорошо, но надо продолжать двигаться в этом направлении. Это по-прежнему только начало сезона», — сказал Лукаку.
Источник — УЕФА
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