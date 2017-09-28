Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ромелу ЛУКАКУ: «Я просто хочу выигрывать трофеи»

Бельгийский форвард намерен продолжить побеждать с «Манчестер Юнайтед»

  • 28.09.2017 12:02
  • 154 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Ромелу Лукаку
© Getty Images. Ромелу Лукаку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку в интервью BT Sport поделился ожиданиями от текущего сезона.

«Я просто хочу выигрывать трофеи. Хочу побеждать, как мы это сейчас делаем. Просто работаю с командой изо всех сил. Сейчас все идет хорошо, но надо продолжать двигаться в этом направлении. Это по-прежнему только начало сезона», — сказал Лукаку.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.