Ромелу ЛУКАКУ: «Я просто хочу выигрывать трофеи»

Тобто мова йде про фанів, які сруть однин на одного, а програти має чийсь клуб, бо фани сруть оди...

Милетич I, Милетич II, у них там фамилии заканчиваются))И париматч повеселил, динамо настолько мо...

Только победа! Нужны очки в копилку. В европе мы все едины.

Не любит геев, значит сепар!

А що в медицині проти Біблії? Ти її хоч у руках тримав? Крім клонування Біблія нічого не забороня...

да это педики. Вот и весь сказ

А когда рафаилов жопу ринату перед матчем с кротами лижет ему не противно?

Интересно, он и лечится в церкви? А то в медицине и физиологии многое не по библии...