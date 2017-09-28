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Пятов лидирует по количеству сейвов после двух туров Лиги чемпионов

Вратарь «Шахтера» 12 раз спасал свою команду в стартовых матчах группового раунда

  • 28.09.2017 11:32
  • 475 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Андрей Пятов
© Getty Images. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов отразил 12 ударов в створ ворот в стартовых двух турах группового этапа Лиги чемпионов и пока что лидирует по этому показателю.

Игрок

Команда

Количество сейвов

Андрей Пятов

«Шахтер»

12

Ясмин Ханданович

«Марибор»

11

Игорь Акинфеев

ЦСКА

11

Альфонс Ареола

ПСЖ

10

Алисон Бекер

«Рома»

10

Напомним, в стартовых турах «Шахтер» сыграл с лидерами квартета F «Наполи» (2:1) и «Манчестер Сити» (0:2). Во втором матче Пятов отразил пенальти.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    romanchik83
    online
      romanchik83, 28.09.2017 12:21
    0
    Учитывая ,что соперники шахтера атакующие команды неудивительно.Хотя к обороне Андрей вправе предъявлять претензии.т.к. много дают бить соперникам.А так Пятов Красавец!!!
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 28.09.2017 12:44
    0
    Бо Пятов красава.
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