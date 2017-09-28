Пятов лидирует по количеству сейвов после двух туров Лиги чемпионов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов отразил 12 ударов в створ ворот в стартовых двух турах группового этапа Лиги чемпионов и пока что лидирует по этому показателю.
|
Игрок
|
Команда
|
Количество сейвов
|
Андрей Пятов
|
«Шахтер»
|
12
|
Ясмин Ханданович
|
«Марибор»
|
11
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
11
|
Альфонс Ареола
|
ПСЖ
|
10
|
Алисон Бекер
|
«Рома»
|
10
Напомним, в стартовых турах «Шахтер» сыграл с лидерами квартета F «Наполи» (2:1) и «Манчестер Сити» (0:2). Во втором матче Пятов отразил пенальти.
Источник — УЕФА
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