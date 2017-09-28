Пятов лидирует по количеству сейвов после двух туров Лиги чемпионов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов отразил 12 ударов в створ ворот в стартовых двух турах группового этапа Лиги чемпионов и пока что лидирует по этому показателю.

Игрок Команда Количество сейвов Андрей Пятов «Шахтер» 12 Ясмин Ханданович «Марибор» 11 Игорь Акинфеев ЦСКА 11 Альфонс Ареола ПСЖ 10 Алисон Бекер «Рома» 10

Напомним, в стартовых турах «Шахтер» сыграл с лидерами квартета F «Наполи» (2:1) и «Манчестер Сити» (0:2). Во втором матче Пятов отразил пенальти.