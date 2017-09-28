Роберто МАНЧИНИ: «В России я всем доволен»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о встрече с «Реал Сосьедадом», состоянии Шатова, сравнении нынешней команды с «Зенитом» Адвокаата и игре Дзюбы.

— Все ли здоровы? Может ли сыграть завтра Шатов?

— Практически все футболисты находятся в хорошей форме, восстановились. Что касается Шатова, то я не уверен, что он сможет сыграть завтра. Он не до конца здоров. Мы рассчитываем на его полное восстановление скорее к воскресному матчу.

— Что думаете о «Реал Сосьедаде»? Можно ли сказать, что это самый серьезный соперник в этом сезоне?

— Это сильная команда, одна из самых сильных в испанской лиге. У них отличная техника, команда обладает настоящим спортивным характером. Ввиду всего этого я считаю, что нам предстоит тяжелейший матч, возможно, один из самых сложных в этом сезоне. Будем готовиться соответствующе.

— Несмотря на это, они потерпели три поражения подряд в Ла Лиге. Наложит ли это отпечаток на игру?

— Не думаю, что все три поражения окажут какое-то влияние. Тем более игры довольно странные — я посмотрел все три. Понятно, что не каждый может обыграть мадридский «Реал», так что это поражение объяснимо. А что касается других игр, то одну они проиграли в самой концовке, а в матче с «Леванте» они выглядели лучше, так что трудно объяснить это поражение. В любом случае это не скажется на завтрашнем матче.

— Мы видели, как вас впечатлил стадион в Краснодаре. Есть ли другие вещи, которые вас поразили в России?

— Я в России всем доволен, мне нравится Санкт-Петербург. Стадион в Краснодаре меня действительно поразил. Я бы сказал, что это один из лучших футбольных стадионов, что я видел в жизни. И в этот список входит также наш стадион на Крестовском острове. Такие вещи доказывают, что Россия готовится к домашнему чемпионату мира: поднимается уровень команд, строятся красивые стадионы. Я очень доволен. Мне радостно смотреть за развитием футбола, которое происходит.

— В последних матчах вы часто использовали Дзюбу. Означает ли это, что он вернул к себе доверие и вы будете использовать его чаще?

— Это значит, что он вернул себе физическую форму, которую я хотел. Он начал играть на команду, он начал понимать, чего я хочу от него. Мне начинает нравиться его игра, поэтому я его ставлю.

— Вернемся к стадиону — кажется, что газон не выдержит еще два месяца. Как считаете, можно ли играть на нем до того, как его заменят?

— Я надеюсь, что поле менять не придется, что оно выдержит. Особенно надеюсь, что над ним соответствующим образом поработают в течение перерыва — до следующего домашнего матча после завтрашней игры примерно 20 дней. Надеюсь, работники стадиона воспользуются этим перерывом.

— Сегодня исполнилось 70 лет Дику Адвокаату, который выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Вы видите в команде потенциал, который может помочь замахнуться на такие титулы?

— В первую очередь поздравляю Дика Адвокаата с юбилеем. Он большой футбольный тренер и хороший человек. Тот «Зенит» был очень сильной командой, боровшейся в каждом матче. Наша команда еще молода, в ней собраны молодые игроки, она значительно обновилась, мы играем вместе всего три месяца с небольшим. Мы еще растем. Нам нужно время, чтобы построить команду, которая способна выигрывать на европейском уровне.