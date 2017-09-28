Жеребьевка Европейской квалификации Евро-2020 пройдет в Дублине

Жеребьевка Европейской квалификации для ЕВРО-2020 состоится 2 декабря 2018 года в дублинском конференц-центре.

В отборочном цикле, который продлится с марта по ноябрь 2019 года, примут участие все 55 национальных ассоциаций УЕФА. В 10 группах сыграют по пять или шесть сборных, и две лучшие команды каждой группы получат места в финальной стадии. Обладатели четырех последних путевок определятся по итогам плей-офф с участием победителей групп Лиги наций УЕФА.

УЕФА выбрал Ирландию как место для жеребьевки, изучив заявки городов-хозяев уникального чемпионата Европы, которые были приглашены к проведению церемонии. В рамках ЕВРО-2020 будет праздноваться 60-летний юбилей европейского первенства, в свете чего матчи турнира пройдут в 13 городах по всей Европе.

«Дублин Арена» примет три матча группового этапа и одну встречу 1/8 финала. Остальные игры пройдут в Амстердаме, Баку, Бильбао, Брюсселе, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.