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Ливерпуль пожаловался в УЕФА на проявление расизма фанатами Спартака

Болельщики московской команды оскорбляли форварда молодежной команды Бобби Адеканье

  • 28.09.2017 11:25
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Метки
ФК Спартак Москва
© ФК Спартак Москва

«Ливерпуль» отправил в УЕФА жалобу по итогам выездного матча Юношеской лиги УЕФА с московским «Спартаком» (1:2).

Английский клуб утверждает, что форвард их команды Бобби Адеканье подвергся расистским оскорблениям со стороны фанов российского клуба. Уточняется, что 18-летнего голландского футболиста нигерийского происхождения болельщики «красно-белых» оскорбляли словесно и жестами.

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении матча первых команд. Поводами для санкций послужили использование болельщиками «Спартака» пиротехники, недозволенные песнопения и баннер «UEFA Mafia», а также блокировка лестничных проходов.

Источник — The Telegraph

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