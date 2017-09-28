Ливерпуль пожаловался в УЕФА на проявление расизма фанатами Спартака

«Ливерпуль» отправил в УЕФА жалобу по итогам выездного матча Юношеской лиги УЕФА с московским «Спартаком» (1:2).
Английский клуб утверждает, что форвард их команды Бобби Адеканье подвергся расистским оскорблениям со стороны фанов российского клуба. Уточняется, что 18-летнего голландского футболиста нигерийского происхождения болельщики «красно-белых» оскорбляли словесно и жестами.
Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении матча первых команд. Поводами для санкций послужили использование болельщиками «Спартака» пиротехники, недозволенные песнопения и баннер «UEFA Mafia», а также блокировка лестничных проходов.
Источник — The Telegraph
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