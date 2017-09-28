Атлетик – Заря. Анонс

После стартовой неудачи в домашнем поединке с «Эстерсундом» луганская «Заря» отправилась в Бильбао, где команде Вернидуба предстоит встреча с местным «Атлетиком». Баски же в первом туре сыграли вничью с «Гертой» 0:0.

С момента первого тура Лиги Европы команды крайне неудачно провели поединки в своих национальных чемпионатах. У «Зари» в результатах две ничьи, а у «Атлетика» - ничья и два поражения.

Вдобавок к этому тренерский штаб испытывает трудности с кадрами. «Заря» прибыла в Бильбао без Любеновича, Приймы и Иури, а у испанцев – вряд ли сыграет Муниаин. В общем, ситуация в обоих клубах напряженная и сложная.

На предматчевой пресс-конференции Юрий Вернидуб отметил, что соперник не безгрешен в обороне и команда постарается найти эти лазейки:

«Атлетик» очень хорошо стартовал, но в последних играх, говорят, что у них не все ладится. Есть небольшой спад. Могу отметить линию атаки. Она у них очень сильная. Мы неплохо разобрали игру «Атлетика». Постараемся показать одну из лучших своих игр. Но у каждой команды есть и минусы. Например, в обороне. Не хочу сейчас ничего говорить. Посмотрим, сработает ли завтра наша с тренерским штабом задумка», - заявил Вернидуб на пресс-конференции.

А вот слова тренера басков Хосе Анхеля Сиганды говорят о том, что «Атлетик» может и пожертвовать игрой в ЛЕ, ради удачного матча в Примере. Или это банальная недооценка соперника?:

«Возможно, в матче против «Зари» произойдет ротация состава, ведь в воскресенье нам играть против «Валенсии» в примере. Мы неудовлетворенны своей игрой и стремимся к лучшим результатам», - слова Сиганды.

Букмекеры совсем не верят в «Зарю», коэффициент на победу луганчан – 18! Но цифры, как известно, в футбол не играют. Будем болеть!

Ориентировочные составы:

«Атлетик»: Кепа – Лекуе, Унаи Нуньес, Ляпорт, Баленсиага – Сан-Хосе, Итурраспе – Сусаета, Рауль Гарсия, Иньяки Вильямс – Адуриц.

«Заря»: Лунин – Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий – Гордиенко, Харатин – Караваев, Бабенко, Лунев – Громов.

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28 сентября, четверг