Атлетик – Заря. Анонс

После стартовой неудачи в домашнем поединке с «Эстерсундом» луганская «Заря» отправилась в Бильбао, где команде Вернидуба предстоит встреча с местным «Атлетиком». Баски же в первом туре сыграли вничью с «Гертой» 0:0.
С момента первого тура Лиги Европы команды крайне неудачно провели поединки в своих национальных чемпионатах. У «Зари» в результатах две ничьи, а у «Атлетика» - ничья и два поражения.
Вдобавок к этому тренерский штаб испытывает трудности с кадрами. «Заря» прибыла в Бильбао без Любеновича, Приймы и Иури, а у испанцев – вряд ли сыграет Муниаин. В общем, ситуация в обоих клубах напряженная и сложная.
На предматчевой пресс-конференции Юрий Вернидуб отметил, что соперник не безгрешен в обороне и команда постарается найти эти лазейки:
«Атлетик» очень хорошо стартовал, но в последних играх, говорят, что у них не все ладится. Есть небольшой спад. Могу отметить линию атаки. Она у них очень сильная. Мы неплохо разобрали игру «Атлетика». Постараемся показать одну из лучших своих игр. Но у каждой команды есть и минусы. Например, в обороне. Не хочу сейчас ничего говорить. Посмотрим, сработает ли завтра наша с тренерским штабом задумка», - заявил Вернидуб на пресс-конференции.
А вот слова тренера басков Хосе Анхеля Сиганды говорят о том, что «Атлетик» может и пожертвовать игрой в ЛЕ, ради удачного матча в Примере. Или это банальная недооценка соперника?:
«Возможно, в матче против «Зари» произойдет ротация состава, ведь в воскресенье нам играть против «Валенсии» в примере. Мы неудовлетворенны своей игрой и стремимся к лучшим результатам», - слова Сиганды.
Букмекеры совсем не верят в «Зарю», коэффициент на победу луганчан – 18! Но цифры, как известно, в футбол не играют. Будем болеть!
Ориентировочные составы:
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«Атлетик» – «Заря»
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Бильбао. Стадион «Сан-Мамес». 20.00
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ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
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Арбитр: Халис Озкайя (Турция)
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Прогноз Sport.ua – 4:1
Источник — Sport.ua
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