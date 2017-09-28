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Александр КАРАВАЕВ: «В Заре я раскрылся»

Украинский хавбек провел 100-й матч за луганский клуб

  • 28.09.2017 10:51
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ФК Заря. Александр Караваев
© ФК Заря. Александр Караваев

Украинский полузащитник Александр Караваев поделился впечатлениями о выстплениях за луганскую «Зарю».

— Александр, матч против Ворсклы стал для тебя сотым за все время выступлений в составе луганчан. Ты рад покорению такого рубежа?
— Прежде всего для меня большая честь — защищать цвета Зари. В этой команде я раскрылся, начал вызываться в сборную Украины, выступал в еврокубках, выигрывал бронзовые медали чемпионата страны. Действительно, сто — хорошее число, но, считаю, это не предел. У меня достаточно мотивации, чтобы и дальше приносить пользу луганской команде.

— Какой поединок самый памятный?
— Если честно, то я помню все. Правда, на ум чаще приходят еврокубковые матчи, которых было не так много. Чего только стоило сыграть на Олд Траффорд! Да, мы не добились результата в Манчестере, но сыграли, считаю, достойно.

— Такие поединки, как прошедший в Полтаве, хочется побыстрее забыть?
— Почему же? Одно очко — тоже заработок. По голевым моментам, думаю, мы Ворсклу превзошли. Другое дело, что не смогли использовать все свои возможности. Наверное, за это и поплатились пропущенным мячом под занавес встречи…

Источник — zbirna.com

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