Президент ПСЖ: «Все знают Неймара. Это лучший игрок в мире»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи оценил действия своей команды в матче против «Баварии» (3:0), а также отдельно похвалил бразильского форварда Неймара.

- Все знают Неймара. Это отличный игрок, лучший в мире. Но остальные сегодня тоже сыграли великолепно.

Мы рады победе и проделанной работе в матче против отличной команды. Очень гордимся этим, но еще ничего не выиграли. Теперь хотим финишировать первыми в группе. Нужно продолжать работать и прогрессировать каждый день. И в то же время не витать в облаках.

- Можно сказать, что, разгромив «Баварию», «ПСЖ» сделал своего рода послание Европе?

- Мы не хотим делать посланий. Мы думаем только о себе.

Добавим, что Неймар во вчерашнем матче отметился голом и результативной передачей.