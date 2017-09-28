Президент ПСЖ: «Все знают Неймара. Это лучший игрок в мире»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи оценил действия своей команды в матче против «Баварии» (3:0), а также отдельно похвалил бразильского форварда Неймара.
- Все знают Неймара. Это отличный игрок, лучший в мире. Но остальные сегодня тоже сыграли великолепно.
Мы рады победе и проделанной работе в матче против отличной команды. Очень гордимся этим, но еще ничего не выиграли. Теперь хотим финишировать первыми в группе. Нужно продолжать работать и прогрессировать каждый день. И в то же время не витать в облаках.
- Можно сказать, что, разгромив «Баварию», «ПСЖ» сделал своего рода послание Европе?
- Мы не хотим делать посланий. Мы думаем только о себе.
Добавим, что Неймар во вчерашнем матче отметился голом и результативной передачей.
Источник — Goal.com
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