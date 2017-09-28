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Президент ПСЖ: «Все знают Неймара. Это лучший игрок в мире»

Нассер Аль-Хелайфи остался доволен победой своей команды над «Баварией»

  • 28.09.2017 10:58
  • 558 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Неймар
© Getty Images. Неймар

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи оценил действия своей команды в матче против «Баварии» (3:0), а также отдельно похвалил бразильского форварда Неймара.

- Все знают Неймара. Это отличный игрок, лучший в мире. Но остальные сегодня тоже сыграли великолепно.

Мы рады победе и проделанной работе в матче против отличной команды. Очень гордимся этим, но еще ничего не выиграли. Теперь хотим финишировать первыми в группе. Нужно продолжать работать и прогрессировать каждый день. И в то же время не витать в облаках.

- Можно сказать, что, разгромив «Баварию», «ПСЖ» сделал своего рода послание Европе?
- Мы не хотим делать посланий. Мы думаем только о себе.

Добавим, что Неймар во вчерашнем матче отметился голом и результативной передачей.

Источник — Goal.com

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Комментарии
    SrnaDario
    SrnaDario, 28.09.2017 11:04
    +1
    Він що думає, що Неймар це Мессі?
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    icebeer
    online
      icebeer, 28.09.2017 11:08
    0
    Дальше 1/4 НСЖ не пройдёт,кишка тонка.
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    icebeer
    online
      icebeer, 28.09.2017 11:08
    0
    Сорри ПСЖ
    Ссылка
    Brian10
    online
      Brian10, 28.09.2017 11:21
    0
    SrnaDario, 28.09.2017 11:04
    Він що думає, що Неймар це Мессі?
    Скорее Роналду. Месси не лучший в мире.
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    Brian10
    online
      Brian10, 28.09.2017 11:22
    0
    icebeer, 28.09.2017 11:08
    Дальше 1/4 НСЖ не пройдёт,кишка тонка.
    Смотря на кого попадут. В нынешней ЛЧ не многие клубы смогут дать бой ПСЖ.
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