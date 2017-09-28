Андрес ИНЬЕСТА: «Барселона знала, что предпринять»

Полузащитник «Барселоны» Андреас Иньеста прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Такие матчи разбиваются на разные фазы, и когда наступает время, чтобы сомкнуть ряды, заиграть плотнее, ты должен знать, что точно ты должен делать. И мы знали, что предпринять», — отметил Иньеста.
Источник — УЕФА
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