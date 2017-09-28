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Андрес ИНЬЕСТА: «Барселона знала, что предпринять»

Хавбек каталонского клуба поделился впечатлениями о победе над «Спортингом» (1:0)

  • 28.09.2017 10:33
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Getty Images. Андрес Иньеста
© Getty Images. Андрес Иньеста

Полузащитник «Барселоны» Андреас Иньеста прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Такие матчи разбиваются на разные фазы, и когда наступает время, чтобы сомкнуть ряды, заиграть плотнее, ты должен знать, что точно ты должен делать. И мы знали, что предпринять», — отметил Иньеста.

Источник — УЕФА

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