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ХУАНФРАН: «Тем лучше, если считают, что Атлетико умер»

Защитник мадридского клуба – о поражении от «Челси»

  • 28.09.2017 10:15
  • 337 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Хуанфран
© Getty Images. Хуанфран

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран не считает, что проигрыш в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (1:2) является трагедией для команды.

«Тем лучше, если считают, что «Атлетико» умер. Когда мы играем, не являясь лидерами, то дела в таких случаях у нас складываются лучше», – сказал  футболист.

Напомним, во вчерашнем мачте испанцы первыми открыли счет, но позволили сопернику отыграться и вырвать победу в компенсированное время второго тайма.

Источник — Marca

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Комментарии
    RomarioUA
      RomarioUA, 28.09.2017 10:52
    +1
    Нужна свежая кровь
    Или хоть Диего Косту вернуть, он реально поправит ситуацию с расслабившимся гризманом
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