ХУАНФРАН: «Тем лучше, если считают, что Атлетико умер»

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран не считает, что проигрыш в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (1:2) является трагедией для команды.
«Тем лучше, если считают, что «Атлетико» умер. Когда мы играем, не являясь лидерами, то дела в таких случаях у нас складываются лучше», – сказал футболист.
Напомним, во вчерашнем мачте испанцы первыми открыли счет, но позволили сопернику отыграться и вырвать победу в компенсированное время второго тайма.
Источник — Marca
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