Юрій ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Бійка у роздягальні Карпат? Яка бійка?»

Генеральний директор «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький розповів про те, чи може в найближчий час з’явитися у команді новий головний тренер, про образливі банери на матчі з «Чорноморцем» та про розбірки у роздягальні.

- Найближчим часом «Карпати» не будуть змінювати тренера. Наразі львівський клуб ні з ким перемовини не веде. Недавно в пресі писали про Мазяра. Я вас прошу… Хто зараз буде змінювати наставника? Принаймні до зими працюватиме той тренер, що є. Севидова в клубі також не буде. Зайцев працює без року тиждень, і всі хочуть від нього миттєвого результату. Людина почала працювати у розбитого корита, команда не готова, тому він повинен з цим розібратися. Якщо в нього вийде, то буде добре, якщо ні, то що ж поробиш. Але йому потрібен певний час. Хоча б пару місяців.

Що стосується банерів на матчі з «Чорноморцем», то про мене взагалі ніхто ніяких банерів не вивішував і моє прізвище не називав. Тому що всі прекрасно знають, що я до того ніякого відношення не мав. Та й не було на стадіоні ніяких банерів. Бійка у роздягальні «Карпат» після матчу з «Чорноморцем»? Яка бійка? Ви її бачили? Журналісти пишуть всілякі нісенітниці, - сказав Юрій Михайлович.