Жозе МОУРИНЬО: «Четыре наших удара в створ превратились в три гола»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после матча группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (4:1) отметил игру полузащитника Андера Эрреры и нападающего Антони Марсьяля. Специалист подчеркнул, что теперь команда переключается на чемпионат Англии.

– Конечно же, не ожидал такого начала игры, – сказал Моуриньо. – Мы очень сильно начали. Первые четыре удара в створ превратились в три гола. Все, что нам оставалось, просто контролировать игру и довести матч до победы.

– Перед игрой вы сказали, что ваша команда должна сохранять спокойствие. После такой великолепной игры трудно оставаться на земле и не улететь в космос?

– Такая победа хорошо скажется как на команде, так и на отдельных игроках. В частности, можно обратить внимание на Эрреру, который не так много играет, а сегодня продемонстрировал великолепный футбол. Тоже могу сказать и Марсьяле. Но у нас впереди новый матч в чемпионате Англии, будем готовиться к нему.