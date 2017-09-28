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Жозе МОУРИНЬО: «Четыре наших удара в створ превратились в три гола»

Наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал о разгроме московского ЦСКА (4:1)

  • 28.09.2017 09:43
  • 554 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Жозе Моуриньо
© Getty Images. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после матча группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (4:1) отметил игру полузащитника Андера Эрреры и нападающего Антони Марсьяля. Специалист подчеркнул, что теперь команда переключается на чемпионат Англии.

– Конечно же, не ожидал такого начала игры, – сказал Моуриньо. – Мы очень сильно начали. Первые четыре удара в створ превратились в три гола. Все, что нам оставалось, просто контролировать игру и довести матч до победы.

– Перед игрой вы сказали, что ваша команда должна сохранять спокойствие. После такой великолепной игры трудно оставаться на земле и не улететь в космос?
– Такая победа хорошо скажется как на команде, так и на отдельных игроках. В частности, можно обратить внимание на Эрреру, который не так много играет, а сегодня продемонстрировал великолепный футбол. Тоже могу сказать и Марсьяле. Но у нас впереди новый матч в чемпионате Англии, будем готовиться к нему.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    RomarioUA
      RomarioUA, 28.09.2017 10:50
    -1
    Там же вратарь-рекордсмен
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    SrnaDario
    online
    SrnaDario, 28.09.2017 10:58
    +1
    RomarioUA, 28.09.2017 10:50
    Там же вратарь-рекордсмен

    Подивився нарізку матчу і думаю, що Акінфєєва ще й кращем гравцем ЦСКА можна назвати. Захист у коней мягко кажучи паршивий.
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