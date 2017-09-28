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Жорже ЖЕЗУШ: «Сказал команде, что мы сможем обыграть Барселону»

Наставник «Спортинга» подвел итоги встречи с каталонским клубом (0:1)

  • 28.09.2017 09:34
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Getty Images. Жорже Жезуш
© Getty Images. Жорже Жезуш

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал поединок с «Барселоной» (0:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«В перерыве я сказал своей команде, что мы можем обыграть «Барселону». Мне казалось, я знал, что нужно сделать для победы. Но в итоге мы проиграли из-за нелепого автогола.

В поединке со второй по силе командой мира мы показали блестящий футбол. В первом тайме мы перекрыли сопернику все пути для обострения игры через пас, во втором уже сами наладили контроль над мячом. Но при всем при этом все равно очень сложно создавать моменты в игре против «Барселоны». Думаю, «Спортинг» произвел неизгладимое впечатление на весь мир, показал себя исключительной командой», — считает Жезуш.

Источник — УЕФА

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