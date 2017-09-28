Огнен ОЖЕГОВИЧ: «Динамо — большой клуб с отличными футболистами»

Нападающий белградского «Партизана» Огнен Ожегович рассказал, чего ждет от сегодняшнего домашнего матча с киевским «Динамо» во 2-м туре группового турнира Лиги Европы.

«Мы ожидаем очень тяжелой игры, потому что Динамо — большой клуб, в составе которого имеются отличные футболисты. При этом у нашего соперника поставлена эффективная командная игра, команда действует очень компактно. Наконец, Динамо — физически очень сильная команда. Особенно это проявляется при игре в обороне.

Но если мы сумеем показать свой максимум и каждый из нас выложится на 100 процентов, то мы сможем рассчитывать на благоприятный результат.

Большой недостаток для нас заключается в том, что матч пройдет при пустых трибунах, ведь болельщики Партизана действительно являются для нас 12-м игроком. Что же, придется сыграть так, как будто нас на поле не одиннадцать, а двенадцать», — сказал Ожегович.